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Pevačica Rada Manojlović danas je trebalo da nastupi na Goliji, ali je manifestacija na kojoj je bila najavljena otkazana zbog veliketragedije koja je pogodila ovo područje.

Rada se oglasila

1/5 Vidi galeriju Pevačica Rada Manojlović trebalo je da nastupi na Goliji danas, međutim, manifestaicia na kojoj je trebalo da zapeva je otkazana. Foto: Printscreen, Pink, Pink Printscreen

Tim povodom, pevačica se oglasila na društvenim mrežama i izrazila saučešće porodicama stradalih u saobraćajnoj nesreći.

„Draga publiko, zbog teške saobraćajne nesreće na Goliji, koja je, nažalost, odnela ljudske živote, manifestacija 'Sa Golije kolo se vije' odlaže se do novog termina, o kojem ćete uskoro biti obavešteni. Porodici nastradalih dečaka upućujem iskreno saučešće, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak. Veoma mi je žao zbog svega. Čuvajte se“, poručila je Rada Manojlović putem Instagram storija.

Istina o vezi sa vozačem

Rada Manojlović već neko vreme uživa u ljubavi sa Vladimirom Rankovićem, koji joj je najpre bio vozač, a sa kojim kako je nedavno navela želi svadbu i bebu. Iako on iza sebe ima jedan brak i decu, detalji njihovog upoznavanja i razvoja emocija konačno su isplivali u javnost.

Rada Manojlović i Vladimir Ranković se poznaju dugi niz godina, još iz perioda dok je on bio oženjen.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

U to vreme apsolutno ništa nije slutilo na to da će ikada započeti emotivnu vezu. Ipak, ljubav im se desila tek nakon njegovog razvoda, kada ga je pevačica zaposlila kao svog vozača. Zahvaljujući tome što su svakodnevno provodili mnogo vremena zajedno, Vladimir ju je u stopu pratio kao pravi džentlmen, a Rada je ubrzo shvatila da joj u životu upravo treba takav, čvrst oslonac.

Kada su shvatili da jedno drugom izuzetno prijaju, započeli su romansu, ali su se trudili da je sačuvaju od očiju javnosti.

Poučena prethodnim iskustvima, kada je morala da objašnjava razloge raskida sa bivšim momcima, Rada nije želela da ponovi istu grešku. Pevačica je odlučila da ovog puta svoju privatnost sačuva, vodeći se parolom da sreća duže traje kada niko ne zna za nju.

- Rada i Vladimir su se znali jako dugo, znali su se još dok je on bio u braku. Tada apsolutno nije delovalo da će oni ikada započeti vezu, ali su se zbližili nakon što se on razveo i počeo da radi kao njen vozač. Svakodnevno su provodili mnogo vremena zajedno, a Vladimir je kao pravi džentlmen Radu pratio u stopu i u svim trenucima joj je bio podrška, započeo je izvor i dodao da je pevačica tek tada shvatila da joj u životu treba čvrst oslonac.

- Malo po malo, shvatili su da jedno drugom jako prijaju, pa su i započeli emotivnu vezu. Ipak, trudili su se da javnost ne sazna za to, jer je Rada uvek javno govorila o svojim momcima, a sada je odlučila da bude drugačije. Nije joj bilo svejedno kada je morala da objašnjava razloge raskida sa bivšima, pa nije želela da ponovi grešku, a i kako kažu sreća duže traje kad niko ne zna za nju, dodao je izvor.