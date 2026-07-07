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Naša ekipa našla se na licu mesta kako bi izjavila saučešće i porazgovarala sa Malom Canom koja je Bajiću ostala verna do poslednjeg momenta.

"Otišao je deo mog života, otišao je moj čovek", rekla je bleda Cana kojoj su prijatelji pomagali da se ne sruši ispred zdravstvene ustanove pa se dotakla njegovih ćerki.

1/8 Vidi galeriju Mala Cana nakon Bajićeve smrti Foto: Kurir

Problem s ćerkama

"Neka ih, ja sam bila čovek i probala da ih pozovem, ali se ne javljaju", kaže pa kuka

"Jao Bože meni, čoveka su mi ovde doveli, Bože sudi po pravdi."

Poslednja želja

Cana je otkrila da je Andrija imao i poslednju želju, ali nije precizirala konkretno šta.

"Kad ozdrai da će sve biti drugačije, to je bila želja", rekla je pa se kroz jauke nadovezala

"Imam snimak gde ga njegova ćerka bije, napala je i mene i njega, sve ću da ispričam sa dokumentacijom, naučio me je Bog da sačuvam poruke, sve im je dao i pružio", kaže pa dodaje:

"Cilj im je bio da nas rastave, evo rastavili su nas."

05:16 Izjava Male Cane nakon smrti Andrije Bajića Izvor: Kurir

Priznala da nije bila sa Bajić iz koristi

Pri kraju Cana tvrdi da je dokazala kako nije bila sa Andrijom iz koristi

"On je njima prepisao kuću samo da bi nas pustile, molila sam ga i to je uradio, da bi shvatile da nisam sa njim iz koriste".

Mi smo više puta pokušali da dođemo do Andrijinih ćerki, ali nam to nije pošlo za rukom.

Pogledajte dodatni snimak: