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Posle večeri koja je ispisala jedno od najlepših poglavlja domaće muzičke scene, emocije se i dalje ne stišavaju. Ljubav publike pretočila se u hiljade poruka, a njihova najveća želja postala je stvarnost.

Nakon nezapamćenog uspeha svog prvog koncerta na Tašmajdanu, legendarni Milanče Radosavljević ponovo staje pred svoju publiku. Hiljade poruka, desetine hiljada molbi i jedna zajednička želja – da se ona posebna magija još jednom doživi – iznedrile su novo druženje koje je zakazano za 29. avgust 2026. godine na Tašmajdanu, pod nazivom:

„Tašmajdan 2 – jer ste vi to tražili“.

1/5 Vidi galeriju Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i potresen utiscima večeri. Foto: Kurir

Čovek koji je više od pola veka poklanjao pesme generacijama, a svoj prvi veliki solistički koncert održao tek u 82. godini života, još jednom je pokazao da iskrena emocija, ljubav prema pesmi i vernost publici nemaju rok trajanja. Njegovi bezvremenski hitovi, veče koje je dirnulo ceo region, stotine miliona pregleda snimaka sa koncerta, milioni posetilaca na društvenim mrežama i ljubav publike koja je taj događaj proglasila koncertom godine, pretvorili su Milančeta u fenomen koji iz dana u dan osvaja nova srca.

Obradovao publiku

Uz njega će i ovog puta biti orkestar Aleksandra Sofronijevića, koji je tokom prve večeri svojom vrhunskom muzikom bio oslonac legendi srpske pesme i publici priredio muzički doživljaj za pamćenje. Spoj Milančetovog glasa i majstorstva Sofronijevićevog orkestra još jednom će oživeti duh tradicije, iskrenih emocija i pesama koje decenijama spajaju ljude.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Ilija Ilić

Na njegovu ličnu želju, karte su već puštene u prodaju, a tokom prvih 24 sata biće dostupne po promotivnoj ceni. Milanče je insistirao da i ovog puta njegova najvernija publika, kao i oni kojima puna cena predstavlja opterećenje, dobiju priliku da na vreme obezbede svoje mesto pod povlašćenim uslovima. Nakon isteka promotivnog perioda, karte će biti dostupne po redovnoj ceni.

Ovde možete kupiti ulaznice

Prodaja ulaznica počinje već sutra. Karte će biti dostupne putem sajta efinity.rs, kao i na svim njihovim prodajnim mestima – blagajni Beogradske Arene, blagajni Doma omladine, blagajni Sava centra, kao i na više od 1.000 prodajnih mesta „Moj kiosk“ širom Srbije.

Jedno veče, jedan čovek i hiljade glasova koji pevaju kao jedan. Tašmajdan će ponovo postati mesto susreta generacija, mesto gde uspomene oživljavaju, gde emocije govore glasnije od reči i gde će pesma još jednom spojiti srca svih onih koji su uz Milančeta rasli, voleli i živeli.