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Pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom Radanović u braku je već četiri godine, u kom su dobili sina Damjana. Jelena ima i dvojicu sinova iz prvog braka, koje pevač gleda kao svoju decu.

Sloba Radanović ima i jedan brak pre Jelene. Bio je u braku sa bivšom pevačicom i voditeljkom Kijom Kockar, koju je u rijalitiju "Zadruga 1" prevario sa Lunom Đogani.

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Jelena Radanović rekla je iskreno šta misli o bivšim partnerkama svog supruga. Prvo se dotakla Lune Đogani, a onda i Kije Kockar.

- Nisam je nikad upoznala, tako da nemam neko mišljenje. Nemam neko negativno mišljenje. Mislim da je sve to što je preživela tamo, isto, jedna velika trauma. Stvarno ne zameram ništa što je govorila ili radila... Jer nije lako. Bez obzira, kako god da to deluje nekome ko čita: "Jao, vidi šta je izjavila, rekla...." To je ipak jedno javno poniženje i to može da ostavi traumu koja, očigledno... - počela je u "Otkrivanju sa Milenom" Jelena Radanović, dodajući kako ona zaista ne osuđuje nikoga, posebno ne nekoga koga i ne poznaje.

- Ona je izašla iz anonimnosti, doživela javno poniženje i onda je morala da se nosi sa svim tim. Tako da, sigurno nije bilo lako; šta je prolazila i emotivno i psihički, misli gde su je vodile. Najlakše je reći: "Vidi šta je rekla, vidi šta je uradila". Jer um gde može da te odvede i upravlja tvojim emocijama, postupcima, to je sve uvezano. Tako da najlakše je osuđivati. Ja stvarno ne osuđujem nikoga, a kažem, nju nisam upoznala da bih mogla nešto da kažem o njoj - rekla je Jelena koja o bivšoj ljubavnici svog muža, Luni Đogani, ima lepše mišljenje.

"Kristina je negativna, a Luna je blaga"

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija „Zadruga“, gostovala je u emisiji „Amidži šou“, gde je odgovarala na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila niz zanimljivih detalja iz privatnog života. Foto: Pink, ATAIMAGES

- Pa, o njoj imam lepše mišljenje. Mislim, lepše... Nemam o Kristini ružno, ali kažem, više sam u njoj nekako primetila, odnosno od nje je dolazio samo neki negativan naboj. Ne mogu sad da kažem da je super, divna, zato što su dolazile samo neke negativne reakcije. Od Lune je bila nulta reakcija i onda mogu nešto i da kažem. Ona nekako emituje pozitivnu energiju. Ona devojka nije nikada ništa ružno ni rekla, ni uradila. I, nekako, stvarno deluje kao da je u miru sama sa sobom, pozitivna je i blaga. Nije folirant. Deluje mi, uopšte, kada daje izjave, intervjue, uopšte ne razmišlja o tome kakav će utisak da ostavi na javno mnjenje, šta će ko da misli... Potpuno se prirodno ponaša, a generalno kad me pitaju šta mislim o ljudima, ja jedino znam da li je folirant ili je prirodan. To je jedino što mislim, kakav god da si i šta god da si, ako se prirodno ponašaš, meni se dopadaš. Tako da meni se dopada jer je prirodna i iskrena - rekla je Jelena u pomenutoj emisiji.