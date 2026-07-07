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Istaknuti izvođač izvorne narodne muzike pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon kojeg se nakratko oporavio. Međutim, njegovo zdravstveno stanje ubrzo se ponovo pogoršalo, zbog čega je hospitalizovan. Lekari su danima ulagali napore da mu spasu život, ali je, uprkos svemu, izgubio najtežu životnu bitku.

Ovako izgleda kuća gde je živeo Andrija Bajić

Poslednjih petnaest godina Andrija je proveo u ljubavi sa pevačicom Malom Canom, sa kojom je živeo u Devojačkom Bunaru, mirnom mestu udaljenom od gradske vreve. Njihov dom smešten je u prirodnom okruženju, okružen zelenilom i prostranim livadama, daleko od buke i užurbanog načina života, do kojeg vodi stari zemljani put.

1/15 Vidi galeriju Poslednjih petnaest godina Andrija je proveo u ljubavi sa pevačicom Malom Canom, sa kojom je živeo u Devojačkom Bunaru, mirnom mestu udaljenom od gradske vreve Foto: Printscreen YouTube/Pravo lice estrade

Ekipa medija zatekla je ispred porodične kuće komšinicu, vidno potresenu vešću o Andrijinoj smrti. Ona je potvrdila da je pevač preminuo i otkrila da je Mala Cana potpuno slomljena zbog gubitka životnog saputnika i da trenutno nije u stanju da razgovara sa medijima.

Komšinica je za Jutjub kanal "Pravo lice estrade" ispričala da je pevačica poslednjih meseci bila u potpunosti posvećena Andriji i njegovom oporavku. Kako bi mu olakšala svakodnevicu, nedavno mu je kupila šetalicu i bicikl, verujući da će mu pomoći da se lakše kreće i sačuva što bolju fizičku kondiciju.

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

Otkrila je i da je Andrijina želja bila da kuću u kojoj su zajedno živeli nakon njegove smrti ostavi Maloj Cani.

Vest o smrti Andrije Bajića duboko je potresla njegove prijatelje, kolege i brojne poštovaoce, koji se od legendarnog pevača opraštaju emotivnim porukama, podsećajući na njegov doprinos izvornoj narodnoj muzici i pesme koje će zauvek ostati deo domaće muzičke baštine.

1/7 Vidi galeriju Ekipa medija zatekla je ispred porodične kuće komšinicu, vidno potresenu vešću o Andrijinoj smrti. Foto: Printscreen YouTube/Pravo lice estrade

Ćerkama ostavio kuću u Beogradu

Iako su Andrija i Mala Cana nedavno tvrdili da su njegove ćerke prihvatile njihovu ljubav, pevačica sada tvrdi drugačije.

- Mi smo lagali da je sve u redu, ali nije. Sada u bolnici nije prvi put da me je njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili - otkrila je ona.

- Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Sada, kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekla je Cana.

Ko je bio Andrija Bajić

Andrija Bajić je važio za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić".

Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja - sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao, piše na njihovom zvaničnom sajtu.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.

1/5 Vidi galeriju Pevač se preselio na nebesku kafanu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

Bili su prvi ambasadori izvorne narodne, srpske muzike, koji su se odvažili da je “odnesu” u dijasporu, koja je, tokom zlatnog doba komunizma, bila odbačena od strane domovine, osamljena i ogorčena. Zbog toga su Braća Bajić bili rigorozno proganjani u svojoj zemlji, od strane komunističkog režima. Po povratku sa gostovanja u Americi, na vrhuncu njihove karijere, UDBA je izdala pismeni dopis – zabranu, svim zvaničnim radio i TV stanicama, svim Domovima kulture i bioskopskim salama u svim Republikama tadašnje Jugoslavije, da se Braći Bajić zabranjuje nastupanje, kao i javno emitovanje njihovih pesama.