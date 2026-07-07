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Katarina Grujić, koja će 23. oktobra održati svoj prvi solistički koncert u MTS dvorani, otpočela je pripreme za spektakl koji priprema.

Uskoro spektakl

Katarina Grujić na snimanju spota Foto: Kurir

Naime, ona je okupila tim najstručnijih ljudi iz oblasti organizacije koncerata koji uključuje: reditelja, scenografa, kostimografa, koreografa..., a na samom projektu će raditi preko 50- oro ljudi. Kaća, kojoj će ovaj koncert biti kruna dosadašnje karijere, nije želela da stvar prepušta slučaju, pa je konsultovala najbolje i najprestižnije firme koje se bave rasvetom, zvukom, specijalnim efektima...

"Neumesno je govoriti o novcu"

Između ostalog, sama bina u MTS dvorani, biće specijalno izrađena po njenim zamislima i nacrtima, a stajaće na desetine hiljada evra!

Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

- Neumesno je govoriti o novcu, posebno kada je ulaganje u karijeru u pitanju. Poznato je da nikada nisam žalila sredstva ni za tekstopisce, ni za aranžere, ni za visokobudžetne spotove, ali sa ove distance, 15 godina kasnije, smatram da se sve isplatilo. Moja publika zaslužuje samo najbolje i ja sam spremna da im to pružim 23. oktobra! Očekujem da svi kućama odu zadovoljni i srećni, i ako Bog da, da spektakl koji pripremam, ponovimo još koji put. Ne bih se bunila ni da imam seriju koncerata u MTS dvorani, kao i da se preselim u neku drugu, veću - rekla je Kaća Grujić koja se trenutno nalazi u Crnoj Gori, gde ima seriju zakazanih koncerata.

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23:30
STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV