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Marko Miljković i Luna Đogani otputovali su iz Beograda na more. Bračni par za ovaj odmor odabrao je Grčku, a Luna sa svojim pratiocima često deli trenutke sa letovanja.

Međutim, jedna fotografija privukla je najviše pažnje. Na njoj su Luna i Marko koji se nalaze usred mora i uživaju u svojoj ljubavi.

Njih dvoje prepustili su se strastima i sočno ljubili i grlili u vodi, a ovaj prizor završio je na društvenim mrežama.

Atraktivna jutjuberka pokazala je vatreno telo u kupaćem kostimu uz simboličan opis: "Vruće je u Grčkoj".

Grade kuću na selu

Marko Miljković nedavno je pokazao da je počeo da renovira rodnu kuću.

- Kuća na selu je naš novi projekat i meni je mnogo drago što idem da obnovim svoju dedovinu. Moj otac je živeo tamo i mnogo dugo mi nije dao da ulažem tamo, niti da bilo šta radim. Porodica Miljković potiče iz te kuće, tu je živeo moj čukundeda, moj pradeda se tu rodio, deda, kao i moj otac. Veliki je plac u pitanju, ima čak 24 ara. Bageri i kamioni već stižu, a jedan deo već rušimo - rekao je Marko Miljković.

1/5 Vidi galeriju Renoviranje imanja Marka Miljkovića Foto: Preent Screen

Iako je tek na početku projekta, jasno je da Marko ima ozbiljne planove za porodično imanje. Plac od 24 ara pruža mnogo mogućnosti, a njegova želja je da sačuva ono što ima istorijsku vrednost, ali i da prostor prilagodi potrebama svoje porodice.

Mnogi pratioci na društvenim mrežama pohvalili su njegovu odluku da uloži vreme i sredstva u očuvanje porodične imovine, ističući da je takav potez danas sve ređi.