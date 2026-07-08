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Mala Cana teško se nosi sa gubitkom svog partnera pevača Andrije Bajića. Pevačica je u društvu dvoje najbližih prijatelja otišla do javnog komunalnog preduzeće "Pogrebne usluge" po telo svog supruga. Pre toga ga je indetifikovala na VMA.

Kako se može videti na simcima Mala Cana teško hoda, gleda u jednu tačku i sve vreme se pridržava za prijateljicu.

Dok su išle prema javnom komunalnom preduzeću "Pogrebne usluge", Cana je samo tiho izgovorila "Jel tamo moj Andrija'" u jednom trenutku poželela je i da ga vidi ali joj to nije bilo dozvoljeno.

00:08 mala Cana Izvor: Kurir

"Idem kod njega bez obzira na sve"

Mala Cana u ranim jutarnjim časovima došla je na VMA, kako bi indifikovala telo svog preminulog supruga Andriju Bajića. Ekipa Kurira sačekala ju je nakon ovog teškog trenutka, a ona je utučena i ispijena dala izjavu.

- Nikako sam! Ništa mu nisam rekla samo sam mu rekla da me čeka da ću da dođem i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana. Ja sam ga sad ljubila i njegove oči i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću ja da dođem bez obzira - govorila je Cana zavijena u crno, pa nastavila o njegovim ćerkama

00:08 mala Cana Izvor: Kurir

- Postoji zakon koji štiti mene kao njegovu ženu. Oni se nisu obratili niti pitali za bilo šta, sram ih bilo! Posle svega, sram ih bilo. Pustite vi mene ja sam navikla na muke. One su uništile život i meni i njemu. Imao je dijagnozu ali ja se kunem životom svojim makar mi to poslednje bilo neće se na ovome završiti - govorila je Cana o ćerkama pevača

- Samo Bog neka im oprosti! Ja sam s njim mnoge stvari loše prošla i kad nije mogao na noge, ja sam ga presvlačila, kupala, prala. Njima je bilo gadno, bio im je gadan taj katetar. Sve sam radila do poslednjeg momenta njegovog života - govorila je Mala Cana, a ostatak izjave možete čuti u videu ispod

09:43 Mala Cana Izvor: Kurir