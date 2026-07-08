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Predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) Dragiša Golubović uputio je Gradu Beogradu zvaničnu inicijativu da istaknuti pevač i kompozitor Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula, bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

U dopisu, koji je upućen Kabinetu gradonačelnika Grada Beograda, navodi se da je reč o umetniku koji je svojim višedecenijskim radom ostavio neizbrisiv trag u srpskoj narodnoj muzici i dao nemerljiv doprinos očuvanju kulturne baštine.

Kako se ističe u obrazloženju, Andrija Bajić je decenijama obogaćivao riznicu narodne muzike, kako kroz legendarni duet braće Bajić, tako i kroz samostalnu karijeru. Posebno je naglašeno da je svoje znanje i ljubav prema tradicionalnoj pesmi prenosio na mlađe generacije, ostavljajući delo koje će trajati.

1/6 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović u inicijativi je podsetio i na Bajićev društveni angažman, ističući da je, pored umetničke karijere, obavljao odgovornu dužnost predsednika Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije, gde se nesebično zalagao za zaštitu prava i unapređenje položaja umetnika.

U dopisu se navodi da je Andrija Bajić bio dobitnik brojnih priznanja i nagrada za životno delo, te da svojim umetničkim i društvenim doprinosom ispunjava sve kriterijume za sahranu u Aleji zaslužnih građana.

Foto: Damir Dervišagić

„Imajući u vidu veličinu njegovog dela, umetnički autoritet i trajni doprinos našoj kulturi, smatramo da bi sahranjivanjem u Aleji zaslužnih građana Grad Beograd na dostojan način odao priznanje ovom velikom umetniku i pregalaocu“, navodi se u inicijativi koju je potpisao predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović.