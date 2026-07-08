Slušaj vest

Voditeljka Nataša Aksentijević poznata je po tome da otvoreno govori o svom životu, a jednom prilikom iznenadila je javnost iskrenim priznanjem da je kao mlađa bila u vezi sa oženjenim muškarcem.

Govoreći o tom periodu života, Nataša nije krila da je sebe smatrala ljubavnicom, ističući da je tada bila mlada i da nije razmišljala na isti način kao danas.

- Bila sam ljubavnica, neću reći ko je. Čovek je imao ženu i decu. Ja sam tad bila mlada i zgodna i voleli su svi da im budem ljubavnica - rekla je ona pre nekoliko godina, prenosi Telegraf.rs

Danas je, kako često ističe, u srećnom i stabilnom braku, a više puta je govorila i o odnosu sa suprugom, kojeg opisuje kao najveću životnu podršku.

1/12 Vidi galeriju Nataša Aksentijević nekad i sad Foto: Dado Đilas, Miša Obradović, Youtube Screenshot

- On ume da me smiri i da me uznemiri. O svemu pričamo. Čak i kad se zaljubim u vozača na snimanju, ja dođem i to mu kažem, na šta mi on odgovori: "Dobro, danas je ponedeljak, do petka da si se odljubila". Kada imaš sreću da život deliš sa čovekom svog života , problemi se lakše rešavaju. Onda i kada ti ti jave s televizije da nećeš više tamo raditi, to ne shvataš tragično jer on dođe i kaže ti: "Super, sada će ti se otvoriti neka nova vrata". I to se zaista dogodi - objasnila je voditeljka tada.

Nedavno je govorila i o razvodu Harisa Džinovića i njegove bivše supruge Meline, kada je potkačila modnu kreatorku.

- Kako ne znam ko je, znam iz medija, ono "on je davao, a ona je uzela" (smeh). Čekaj, što se naljutila? Pa ne možeš na delove svoje prošlosti da se ljutiš, to je bezveze. Plus dvoje dece. Onda govoriš tu o sebi - što si onda tolike godine bila tu ako se sad ljutiš? Ne znam, bezveze, stvarno - izjavila je Nataša za Alo.