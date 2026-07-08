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Andrija Bajić preminuo je juče u 89. godini života. Uz njega je sve vreme bila njegova supruga Mala Cana, a ona je pred kamerama Kurira otkrila da su je pevačeve ćerke napadale, maltretirale i tukle. I ne samo nju već i svog oca Andriju Bajića.

I ako se one nisu oglašavale zbog optužbi svoje maćehe, a o smrti oca se samo jedna od njih se oglasila na društvenoj mreži Fejsbuk, sada su ipak došle i srele se sa Malom Canom. One su se pojavile ispred pogrebnog preduzeća, kako bi potpisale papire.

One su samo prošle pored supruge pokojnog oca, bez pozdrava i bilo kakvih reči. Ono što je sve izenadilo jeste da je osoba koja je bila u pratnji pevačevih ćerki sve vreme snimala novinare.

1/7 Vidi galeriju Susret Male Cane i ćerki Andrije Bajića Foto: Kurir

Na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće.

"Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi."

00:08 Mala Cana i ćerke Andrije Bajića oči u oči Izvor: Kurir

Cana iznela šok tvrdnje

Ovo je ublažilo sumnje da su ćerka i otac bili u zategnutim odnosima kako je Cana prvobitno tvrdila.

Naša ekipa nalazila se na licu mesta kako bi izjavila saučešće i porazgovarala sa njegovom suprugom Malom Canom koja je Bajiću ostala verna do poslednjeg momenta. Tom prilikom šokirala nas je tvrdnjama.

"Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan", kaže pa dodaje: