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Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, ćerke, ali i suprugu Malu Canu koja je nema od bola nakon što je primila najlšije vesti.

Kuća koju je Bajić prepisao ćerkama

Mala Cana je već nekoliko puta spomenula da nije u dobrim odnosima sa ćerkama pokojnog muža i to sve zbog imovine i nasledstva, koje kako kaže, nju uopšte ne interesuje. Po rečima Cane, tokom sukoba sa naslednicama Bajića, došlo je i do fizičkog kontakta.

Bračni par je živeo u vikendici u Devojačkom bunaru, dok je pokojni pevač kuću u Beogradu prepisao svojim mezimicama.

Ovako izgleda kuća Andrije Bajića koju je prepisao ćerkama:

1/5 Vidi galeriju Kuća u Beogradu Andije Bajića koju je prepisao ćerkama Foto: Kurir

Komšija koji se našao u blizini kuće kada je na licu mesta bila ekipa Kurira, potvrdio je da u njoj žive ćerke Bajića i da je legendarni pevač bio divan čovek.

Otkrio je da se Andrija preselio i da je nekada u tom domu živeo sa pokojnim bratom, te da iz poštovanja prema naslednicama ne želi da daje zvanične izjave.

00:07 Kuća Andrije Bajića Izvor: Kurir

Pobegli smo od njih u vikendicu

Mala Cana, doživela je pravu agoniju jer su je pevačeve ćerke, kako kaže, izbacile iz bolničke sobe, a za medije je govorila o odnosu sa njima.

Iako su Andrija i Mala Cana nedavno tvrdili da su njegove naslednice prihvatile njihovu ljubav, pevačica sada tvrdi drugačije.

- Mi smo lagali da je sve u redu, ali nije. Sada u bolnici nije prvi put da me je njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili - otkrila je za "Blic".

- Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekla je Cana.

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Nije prvi put da njegove ćerke nasrću na nju

Prema njenim rečima, kako je ispričala nedavno za Kurir, problemi sa njegovim ćerkama nisu od juče.

- Dok smo bili u kući, ja sam ćutala zbog Andrije, on je to rešavao kako je znao dok je mogao. Kad nije mogao, mi smo se pokupili i otišli. Bilo je ranije problema, a on je u meni našao nešto što nije imao - rekla je nedavno za Kurir.

Izbacio ćerke iz bolničke sobe

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić, Kurir

- Jednog dana smo došli u posetu sa prijateljima. Njima je rekao da hoće da ostane sa mnom, a ćerkama je rekao da izađu napolje. Rekla sam mu da ne radi to, da su to njegova deca. Izašle su, bio je strog. Kada se uspavao, ja sam i pored svega pokazala rukom da uđu unutra, da budu pored oca. Moje srce može mnogo da izdrži zbog njega, samo da mu bude dobro - govorila je Cana nedavno.

"Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio"

- Kada se probudio, ponovo ih je izbacio. One su plakale u hodniku. Rekla sam mu: "Nemoj". Kazao mi je: "Jesam rekao nešto tebi? Ne. Stoji tu." Samo sam ćutala. Posle toga mi je rekao da je napravio veliku grešku. Ostavio im je kuću. Ja sam mu govorila da ostavi deci kuću. Mogla sam da budem veštica i babaroga, ali nisam. On je meni rekao: "Napravio sam veliku grešku. Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio, i da je prodaju, svaki dinar." Rekla sam mu da ne priča tako. Rekao je da će sve biti drugačije ako ozdravi. Rekla sam mu da će sve to ostati njima, kako jeste, a mi ćemo biti na vikendici.