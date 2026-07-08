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Barbara Bobak napravila je veče za pamćenje pred krcatim klubom u Kikindi, gde se tražilo mesto više.

Iako je atmosfera bila usijana od samog početka, nastup je u jednom trenutku prekinut zbog incidenta koji je pevačicu ozbiljno ugrozio.

Gusti dim prekrio binu

Naime, dok je Barbara na samom početku nastupa izvodila jedan od svojih hitova, nasred bine su zapaljene dve baklje očigledno u neispravnom stanju, što je dovelo do stvaranja gustog crnog dima.

01:01 Barbara bobak se guši u dimu Izvor: Privatna arhiva

Pevačica je u trenutku počela da se guši, zbog čega je morala hitno da zaustavi muziku kako bi se sklonila i došla do vazduha, dok je sve vreme mahala rukom ispred sebe.

"Gasite ovo, udavih se"

Kao pravi profesionalac, nije dozvolila da joj incident pokvari veče, ali nije krila nezadovoljstvo zbog onoga što se desilo.

- Ugasi ovo, udavih se! Samo momenat, ponovićemo. Ne znam čija je ovo genijalna ideja bila da se ovo upali, upropastiše mi ljudi pesmu - rekla je pevačica, a zatim se, čim se dim razišao, odmah okrenula ka publici:

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

- Kad smo već prekinuli pesmu, hajde i da vam se javim - dobro veče! Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, mnogo mi je drago što vas vidim - poručila je Barbara, što je publika pozdravila ovacijama.

Profesionalac

Nakon kratkog prekida, žurka se nastavila još jačim tempom. Publika je do kraja večeri pevala i igrala uz Barbarine hitove i pesme koje izvodi, a pevačica nije dozvolila da ovaj neprijatni detalj utiče na atmosferu.

Inače, Barbara je već ranije apelovala da se u klubovima ne koristi pirotehnika, naročito ne nakon strašne tragedije u Kočanima, u kojoj je živote izgubilo na desetine ljudi.

1/11 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Mina Dishlenkovich, Printscreen

Nova ljubav

Podsetimo, Barbara je nedavno sve iznenadila priznanjem da ima novog dečka.

- Podugo smo zajedno. Ne bavi se javnim poslom, mlađi je od mene. Sportista, sluša sve žanrove muzike, viši je od mene. Nije levoruk. Lep je kao lutka - odgovarala je Barbara na brza pitanja, a kada je Amidžić probao da je zbuni i od nje izvuče ime, pevačica se nasmejala.

- Bi li voleo da znaš? Neću da ti kažem - poručila je mlada pevačica kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

kurir/telegraf