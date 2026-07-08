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Tačno u 13 časova danas počela je prodaja ulaznica za drugi veliki koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu, zakazan za 29. avgust pod simboličnim nazivom „Tašmajdan 2 – jer ste vi to tražili“.

Vest o novom koncertu izazvala je ogromno oduševljenje među publikom, koja je upravo svojim hiljadama poruka, komentara i molbi bila razlog da legenda narodne muzike još jednom stane na istu scenu. Posle večeri koja je dirnula ceo region i ispisala jedno od najlepših poglavlja domaće muzičke scene, Milanče je odlučio da svojoj publici pokloni još jedno nezaboravno druženje.

Na njegovu ličnu želju, karte su danas u 13 časova puštene u prodaju po promotivnim cenama koje će važiti tokom prva 24 sata. Time je još jednom pokazao koliko mu je važno da njegova najvernija publika, kao i oni kojima puna cena predstavlja opterećenje, imaju priliku da na vreme obezbede svoje mesto i budu deo večeri koja će se dugo pamtiti.

Milanče Radosavljević Foto: Printscreen Instagram

Milanče je i ovog puta ostao dosledan sebi – čovek koji je više od pola veka pevao za narod, a tek u devetoj deceniji života održao prvi veliki solistički koncert u Beogradu, nastavlja da dokazuje da ljubav između umetnika i publike ne poznaje granice ni godine. Upravo ta iskrena emocija pretvorila ga je u jedan od najvećih fenomena domaće muzičke scene, a njegov prvi Tašmajdan u koncert o kojem se i danas govori.

Na sceni će mu se ponovo pridružiti orkestar Aleksandra Sofronijevića, sa kojim je priredio veče puno emocija, pesama i uspomena koje su spojile generacije. Njihova zajednička energija i ovog puta obećava muzički spektakl za pamćenje.

Povodom početka prodaje ulaznica, Milanče Radosavljević i Aleksandar Sofronijević obratili su se publici video-snimkom i još jednom pokazali koliko im znači podrška koju su dobili.

„Dragi narode, evo nas ponovo na istom mestu jer ste vi to tražili. Vidimo se na drugom koncertu 29. avgusta“, rekao je Aleksandar Sofronijević.

„Hvala vam na divnoj noći koju ste nam priredili. Nadamo se da će ovog puta biti još bolje“, rekao je Milanče.

Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs, kao i na svim njihovim prodajnim mestima – blagajni Beogradske Arene, blagajni Doma omladine, blagajni Sava centra i na više od 1.000 prodajnih mesta „Moj kiosk“ širom Srbije.

Sajt za prodaju karata:



Jedan čovek, bezvremenske pesme i publika koja je svojim srcem izborila nastavak priče. Tašmajdan će 29. avgusta ponovo postati mesto gde će se pevati uglas, stvarati nove uspomene i još jednom dokazati da se najlepše priče rađaju onda kada ih zajedno pišu umetnik i njegova publika.