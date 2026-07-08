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Makedonski šoumen i jedno od najomiljenijih lica sa estradne i javne scene, Boki 13, nedavno je objavio dve nove pesme.

Bojan Jovanovski je iznenadio svoju publiku koja je bila željna njegovih muzičkih trenutaka još od legendarne "Kaligule". Iako je mnogima jasno da Boki sve što dotakne pretvori u magiju, niko nije očekivao da će njegov novi projekat toliko zablistati i to bez reklama, marketinga i medijskih kampanja.

Vrtoglavi uspeh

Pesma "Sve" nije postala samo hit koji je u rekordnom roku premašio milion pregleda na zvančnom Jutjub kanalu, već je i spot za pomenutu numeru sve ostavio bez teksta.

Pravo iznenađenje bio je Bokijev vokal koji je prvi put došao do izražaja u potpunosti, te je makedonski šoumen pokazao svoje pevačke sposobnosti koje su oduševile sve u regionu.

1/5 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Printscreen/Youtube

Komentari zapalili mreže

Poznato je koliko Jovanovski ulaže u garderobu i modne detalje, ali njegova pojava u spotu oduševila je gledaoce, te su jedni od najčešćih komentara upravo vezani za njegov stajling.

"Čovek koji se ne bavi profesionalno muzikom dođe i objasni SVE", "Ništa bolje i jače ne čuh zadnjih 5 godiina", "Ovo je tako svetski", "Svetsko, a naše", "Ludilo mozga", "Boki pokidao si", "Milion dolara", "Boki je najjači od svih", "Poštovanje do neba", "Kako peva ovaj čovek" i mnogi drugi komentari nizali se kako ispod zvaničnog videa tako i na mrežama.

Ništa manje reakcije i simpatije nije pokupila ni pesma "13 razloga" koja je apsolutni hit na Instagramu, a dok javnost uživa u njegovim novim muzičkim projektima on najavljuje koncertnu turneju koja će uskoro oduševiti sve Bokijeve fanove.

Zapalio "birkinku"

Poznato je da Boki ne štedi kada je karijera u pitanju, te je za potrebe spota bukvalno spalio originalnu “ermes birkin” tašnu, čija se cena kreće i do 30.000 evra..

Nakon što se spot pustio u javnost, po društvenim mrežama se pojavila informacija da je ova tašna u stvari kopija i da nije u pitanju original torba luksuznog brenda.

1/7 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Privatna arhiva

Priložio i dokaz

Ipak, Jovanovski je to sad demantovao u klipu koji pokazuje šta se sve dešavalo iza scene i tokom snimanja visokobudžetnog spota.

Kako se može videti, on je svima pokazao da je u pitanju originalni model “birkin” tašne, pa je na ovaj način demantovao sve glasine i navode, koji su se pojavili na mrežama prethodnih dana.

Podsetimo, i sam Boki nam je u intervjuu od pre nekoliko dana potvrdio da je spaljena “birkinka” zaista prava.

- Da. To je prava "birkinka", nije fejk. Nismo kupili fejk s pijace pa kao da fejkujemo da palimo. Ne, ja sam je zapalio. Od pre zatvora mi je ta torba. Ostalo mi je ružno sećanje na nju i zato sam je spalio. Simbolično - priznao nam je Boki nedavno.

Koncertna turneja

Ništa manje reakcije i simpatije nije pokupila ni pesma "13 razloga" koja je apsolutni hit na Instagramu.

1/9 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscrean

Dok javnost uživa u njegovim novim muzičkim projektima on najavljuje koncertnu turneju koja će uskoro oduševiti sve Bokijeve fanove i ljubitelje estrade.