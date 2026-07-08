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Mladi pevač David Radosavljević biće među učesnicima festivala "Biser Jadrana". Ova treća po redu manifestacija biće održana 18. jula na Letnjoj pozornici u Tivtu.

Nakon tromesečnog konkursa i 164 pristigle kompozicije, selekciona komisija je odabrala 25 numera, koje će biti izvedene u finalnoj večeri, a David, koji je najavljen kao pevač iz Bosne i Hercegovine, je jedan od njih.

Inače, pevač ima festivalsko iskustvo. On je zajedno sa koleginicom Bojanom Radovanović dva puta učestvovao na "Pesmi za Evroviziju", te je sigurno i da će se i na ovom festivalu odlično snaći.

Njegova pesma zove se "Ispod tvoga prozora".

David Radosavljević postao je poznat još kao desetogodišnji dečak učestvovanjem u prvoj sezoni "Pinkovih zvezdica". odmah je svojim talentom i prepoznatljovom interpretacijom privukao pažnju na sebe, imao je jaku bazu fanova, te je nastavio da se bavi muzikom.

tada je privukao pažnju i Dina Merlina koji ga je ugostio na svom koncertu u Sarajevu pred 70.000 ljudi, ali i u Beogradskoj areni. Nekoliko godina kasnije David se za Kurir prisetio tog gostovanja i velike časti koja mu je ukazana sa samo 10 godina.

David Radosavljević Foto: Printscreen Instagram

- Ja nisam imao menadžera koji bi me pratio, već sam imao mamu. Kada sam se vraćao iz škole mama je dobila poziv od menadžera Dina Merlina sa rečima da pevač ima želju da ja nastupam sa njim dva puta na koncertu. Majke je mislila da se neko šali sa nama, jer je zaista bilo za ne poverovati. Onda kada je opet pozvao menadžer shvatili smo da nije nikakva šala i da treba da dođemo u Sarajevo i da se upoznam sa Dinom Merlinom. Najteže mi je bilo što sam morao da krijem čak i od svoje familije da treba da nastupam sa njim. Niko nije znao osim moje mame, tate, brata i mene. Takav je dogovor bio da se nikom ne priča jer je Merlin izrazio želju da mu budem gost iznenađenja. Stvarno je uspelo, niko nije znao - rekao je David i dodao:

1/5 Vidi galeriju David Radosavljević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen