TRUDNA EDITA OBJAVILA PORODIČNU FOTOGRAFIJU TIK PRED POROĐAJ: Pevačica uživa sa sestrom Indi i majkom: Posle ove slike jasno je u kakvom su odnosu (FOTO)
Edita Aradinović uživa u trudničkim danima i sprema se za najlepši period svog života.
Do porođaja broji sitno, a na društvenim mrežama neretko se oglašava i objavljuje trenutke iz privatnog života.
Porodična fotografija
Editin odnos sa rođenom sestrom Indi Aradinović oduvek je bio intrigantan javnosti, a sada je pevačica pokazala da su ratne sekire zakopane.
Trudnica je objavila zajedničku fotografiju sa majkom, sestrom i ljubimcima i dokazala da su joj velika podrška i da je sve manje lepo iza njih. Edita je u opisu fotografije napisala:
- Moje 4 žene.
Kuća za mamu i bebu
Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.
Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.
Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.
O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:
- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.
"Umislila sam da će onaj ko te voli uvek biti tu"
Trudna Edita podelila je nedavno sa pratiocima svoje emotivne promene i objasnila koji su novi prioriteti
- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima.