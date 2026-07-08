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Edita Aradinović uživa u trudničkim danima i sprema se za najlepši period svog života.

Do porođaja broji sitno, a na društvenim mrežama neretko se oglašava i objavljuje trenutke iz privatnog života.

Porodična fotografija

Editin odnos sa rođenom sestrom Indi Aradinović oduvek je bio intrigantan javnosti, a sada je pevačica pokazala da su ratne sekire zakopane.

Trudnica je objavila zajedničku fotografiju sa majkom, sestrom i ljubimcima i dokazala da su joj velika podrška i da je sve manje lepo iza njih. Edita je u opisu fotografije napisala:

- Moje 4 žene.

Foto: Printscreen

Kuća za mamu i bebu

Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.

1/5 Vidi galeriju Edita je pokazala plac na društvenim mrežama i već dogovorila detalje sa arhitektom. Foto: Printscreen

"Umislila sam da će onaj ko te voli uvek biti tu"

Trudna Edita podelila je nedavno sa pratiocima svoje emotivne promene i objasnila koji su novi prioriteti

- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima.