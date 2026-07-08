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Jelena Karleuša prošle nedelje obradovala je svoje fanove novom pesmom "Sad je sve okej", emotivnom baladom koja je oduševila publiku.

U finalu emisije "Pinkovih zvezda" predstavljena je njena nova numera, koja je već postala ozbiljan hit.

Foto: Printskrin

Pop zvezda je tokom svog visokobudžetnog TV performansa imala podršku svojih ćerki, Atine i Nike, sa kojima je bila zajedno na sceni, a utiske sa scene i dalje sumira.

Ona ne krije koliko na nju emotivno deluju komentari publike, koja je mahom oduševljena njenom novom pesmom i emocijom koju je donela.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

- Plačem dok čitam ove divne komentare na Jutjubu. Hvala vam. Zajedno smo učinili da ova tužna pesma doživi veliki uspeh za samo 4 dana i bude broj 1 u trendingu u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji... Nekada život slomi i najjače, ipak smo samo ljudi.Ali prava snaga je stegnuti srce, naći hrabrost i snagu i krenuti ponovo - od nule. Želim vam svima da posle teških životnih lomova, opet možete da kažete: "Sad je sve okej". Voli vas vaša Jelena Karleuša - poručila je članica žirija "Pinkovih zvezda" na svojim društvenim mrežama.

Podsetimo, Jelena Karleuša je govorila i o uspehu "Pinkovih zvezda", te istakla da smatra da su ona i ostale kolege iz žirija uradile dobar posao odabravši finaliste.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

- Mislim da su večeras svi pobednici, izabrali smo brutalne favorite. Ja imam najveći broj finalista, ja sam svoje odradila, dovela sam ih do finala, sad je sve na publici, a ona je nepredvidiva. Publika pokaže da sa njom nema zezanja i da preko noći može da se preokrene, mislim da će svi biti zvezde. Mi smo više od 10 meseci tu, znamo ih u dušu, ali možda je ovo najviše fer, nema nameštanja, nema laži nema prevare. Ja bih sve učinila da moj pobedi, ucenila bih, pretila iza kamera - rekla je Jelena.

Kurir.rs

JK za Kurir: