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Marija Šerifović živi život punim plućima. Pevačica je defitnitivno došla u fazu života kada može da radi sve kako ona hoće, a kako se može primetiti ona to baš dobro kombinuje. Koncerti, pa odmor, pa koncerti, pa odmor, pa najlepši trenuci sa sinom Mariom. Marija je sada otišla na još jedno putovanje u društvu svog sina, ali i svojih prijateljica.

Pevačica je podelila trenutke uživanja na plaži, gde je pozirala u kupaćem kostimu sa naslednikom u krilu.

Šerifovićeva i njen sin nisu skidali osmehe sa lica, a po svemu sudeći, zajedničko vreme daleko od svakodnevnih obaveza i te kako im prija. Ona je još jednom pokazala koliko uživa u ulozi majke, dok su fanovi u komentarima nizali komplimente na račun njihovih zajedničkih fotografija i poručili da zrače srećom i ljubavlju.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Kupuje kuću na Baliju

Progovorila je o kupovini nekretnine na prestižnoj destinaciji.

- Čak i da kupujem nešto, ne osećam potrebu da o tome pričam sa medijima. Ali jedna trećina mog srca jeste na Baliju. Ja sam nomad i volim da putujem. Tamo sam se zatekla sasvim slučajno jer moj terapeut živi tamo. Mario takođe voli Bali i uživao je zajedno sa mnom - dodala je pevačica.

Vila košta 215.000 evra

Podsetimo, kako je govorio izvor blizak pevačici, svoj poslednji boravak u Indoneziji, iskoristila je da poseti nekoliko lokacija za kupovinu kuće na ovom ostrvu. Jedna od ponuđenih joj se posebno dopala.

- Marija je rešila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smeštaj, a imaće uvek gde da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana, kao i majka Verica, su je potpuno podržali u toj ideji. I one obožavaju Bali. Jedan dan tokom poslednjeg boravka, Jovana i ona su iskoristile da se vide sa agentom za nekretnine i da obiđu nekoliko destinacija.

- Gledale su već postojeće apartmane, kuće, ali i one koje će uskoro biti završene. Posebno im se svidela jedna kuća u izgradnji, čija je cena 215.000 evra. Ceo taj kompleks se još gradi, a useljenje je planirano za avgust ove godine. Dogovorile su se i da je odmah kaparišu - pričao je naš izvor, koji nam je tada i opisao kako ta kuća izgleda:

- Prelepa je i savršeno odgovara njihovim potrebama. Ima 111 kvadrata stambene površine, dok je zemljište rasprostranjeno na 195 m2. U pitanju je novi premijum klubski kompleks vila i apartmana na Baliju. Kuća se nalazi na lokaciji s najboljim pogledom na Uluvatu. Parcela ima 2,5 hektara. Sve je kao u filmovima - govorio je izvor nedavno.