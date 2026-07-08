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Dok mnogi i danas veruju da je grupa Twins do uspeha stigla zahvaljujući ulaganjem roditelja, Neša Twins u jednom podkastu odlučio je da stavi tačku na te spekulacije.

Početak karijere

Na pitanje voditeljke u jednoj emisiji kako su gledali na prve honorare i na šta su ih trošili, Neša je bez ustručavanja priznao da su on i sestra Manuela odrastali u porodici koja im je pružila veliku podršku.

"Mi smo deca koja su oduvek imala sve", započeo je Neša.

Potom je otkrio i detalj o kojem se godinama nagađalo.

Roditelji najveća podrška

"Roditelji su nam oduvek bili podrška. Iako su neki pričali: 'Lako je njima, mama i tata im sve finansiraju', jesu, finansirali su prva dva albuma, 1993. i 1995. To su bila dva pop-rok albuma. I nisu prošli", priznao je pevač.

1/6 Vidi galeriju Manuela Twins Foto: Privatna arhiva, Privatna Arhiva



Međutim, upravo tada usledio je potpuni preokret. Kako je ispričao, kada su shvatili da žele da nastave muzički put, odlučili su da sami zarade novac za sledeći projekat.

"Ali, 1997. Manuela i ja uvozili smo automobile iz Švajcarske za Srbiju, preprodavali ih i tako skupili novac, našim trudom. Tako je nastao treći album", otkrio je Neša.

Da podsetimo, Neša i njegova sestra Manuela rođeni su u Švajcarskoj, u porodici poreklom iz Republike Srpske.

1/5 Vidi galeriju Neša Twins nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, printscreen YT

Manuela o muzičkim počecima

- Devedesete su bile potpuno drugačije vreme. Sve se dešavalo mnogo brže i intenzivnije. Znali smo da imamo po nekoliko nastupa u jednoj noći, prelazili smo stotine kilometara, spavali po sat ili dva, a onda ponovo izlazili na binu kao da smo se tek probudili. Najviše mi je ostala urezana ta neverovatna energija publike. Nije bilo mobilnih telefona, društvenih mreža i interneta. Ljudi su dolazili zbog muzike i živeli svaki koncert punim srcem. Mislim da se upravo zato devedesete i danas toliko pamte.

Manuela i Neša Twins Foto: Privatna Arhiva

"To su bile opasne godine"

- Sretali smo ih često jer su upravo oni uglavnom sedeli u prvim redovima i za najboljim stolovima. Međutim, iskreno, nikada nismo imali neprijatnosti. Uvek su prema nama bili korektni i puni poštovanja. Mi se nikada nismo bavili time ko je čime zarađivao ili kakvu je reputaciju imao. Došli smo da otpevamo koncert i to je bilo jedino što nas je zanimalo. Mislim da su i oni to osećali i zato nikada nije bilo problema.