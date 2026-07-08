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Ni godine, ni vreme ne mogu da zaustave ljubav publike prema Milančetu Radosavljeviću. Legendarni pevač još jednom je dokazao da istinske emocije, iskrena pesma i karijera građena decenijama nemaju rok trajanja.

Nakon što je prvi solistički koncert na Tašmajdanu ispisao jednu od najlepših stranica domaće narodne muzike, publika nije prestajala da traži novi susret sa umetnikom čije su pesme obeležile živote mnogih generacija. Upravo zato zakazan je i drugi koncert pod nazivom „Jer ste vi to tražili“, koji će biti održan 29. avgusta na Tašmajdanu.

Ovakvim interesovanjem za ulaznice već prvog dana prodaje oboren je rekord Tašmajdana, jer je za samo tri sata prodato čak 50 odsto kapaciteta za drugi Milančetov koncert.

Da je interesovanje veće nego ikada potvrđuju i brojke. Za samo tri sata od početka prodaje rasprodato je čak 50 odsto kapaciteta, što predstavlja još jedan neverovatan uspeh i dokaz da Milanče u svojoj 82. godini obara rekorde na domaćoj muzičkoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i potresen utiscima večeri. Foto: Kurir

Publika iz Srbije, ali i iz čitavog regiona, ponovo želi da bude deo večeri ispunjene emocijama, pesmama koje bude uspomene i atmosferom kakvu može da napravi samo Milanče Radosavljević. Posle spektakla koji se danima prepričavao, interesovanje za drugi koncert nadmašilo je sva očekivanja.

Milanče nije krio zahvalnost zbog ljubavi koju svakodnevno dobija od publike, a upravo iz te zahvalnosti odlučio je da još jednom stane na scenu Tašmajdana i svima koji nisu uspeli da prisustvuju prvom koncertu pruži novu priliku da zajedno pevaju njegove bezvremenske hitove.

I na drugom koncertu Milančeta će pratiti orkestar Ace Sofronijevića, čija je produkcijska kuća i organizator koncerta.

Ako se ovakav tempo prodaje nastavi, nema sumnje da će i drugi Tašmajdan biti rasprodat u rekordnom roku, potvrđujući da je Milanče Radosavljević fenomen kakav se na domaćoj muzičkoj sceni retko rađa i da njegova pesma, ni posle više od pola veka, ne prestaje da spaja generacije.

Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs, kao i na svim njihovim prodajnim mestima – blagajni Beogradske Arene, blagajni Doma omladine, blagajni Sava centra i na više od 1.000 prodajnih mesta „Moj kiosk“ širom Srbije.