SLAVLJE I VESELJE U DOMU KOD SARE! Njena majka presrećna što im Murat ulazi u familiju: "Samo kada je zaboravila Ivana Marinkovića"
Nakon što je Muratov očuh Alehandro javno podržao njihovu ljubav, sada se oglasila i Sarina majka Miroslava Smiljić Stojanović.
Veza Sare Stojanović i Murata Asylguzhina iz dana u dan deluje sve ozbiljnije. Nakon brojnih ljubavnih brodoloma koje je Sara doživela u "Eliti", čini se da je konačno pronašla sreću kraj Murata, a da njihova ljubav ima podršku obe porodice potvrđuju i najnovije izjave njihovih najbližih.
Muratov otac presrećan
Naime, nakon što je za Pink.rs Muratov očuh Alehandro izjavio da je Sara žena koja mu se najviše dopada u rijalitiju kao partnerka za Murata, kao i da će njemu i porodici biti veliko zadovoljstvo da u Španiji upoznaju Saru i njenu porodicu, sada se oglasila i Sarina majka, Miroslava Smiljić Stojanović.
Ona nije krila koliko je zadovoljna izborom svoje ćerke, pa je otkrila da Murata već smatra članom porodice.
- Ja sam već Murata prihvatila kao člana naše porodice. Njegovo ophođenje prema Sari, pažnja, brižnost i njena sreća otkako su zajedno dovoljan su mi razlog da ga tako doživim - rekla je Miroslava.
Majka Sarina jedva čeka Španiju
Kako ističe, smatra da su njih dvoje jedno za drugo i da ih povezuje mnogo više od emocija.
- Njih dvoje su istih godina, imaju ista interesovanja, oboje su fakultetski obrazovani i, ono najvažnije, mislim da su se zaista zavoleli. Vreme će pokazati, ali ja verujem u njih. Sve njihove planove suprug i ja podržavamo i pružamo im punu podršku - poručila je ona.
Sara je više puta u "Eliti" govorila da bi volela da po izlasku iz rijalitija zajedno sa Muratom otputuje u Španiju, gde on živi, ali i da na letovanje povedu obe porodice kako bi se svi međusobno upoznali. Sarina majka kaže da tu ideju jedva čeka da ostvare.
- Radujemo se upoznavanju i svemu što dolazi. Rado ćemo ispuniti njihovu želju o zajedničkom putovanju, naravno - istakla je Miroslava.
Za kraj je uputila možda i najlepše reči na račun Murata, otkrivši koliko se njena ćerka promenila otkako je sa njim.
- Murat je dečko za primer i pored njega je Sara ponovo ona devojka kakva je bila tokom odrastanja. Zbog toga jedva čekamo da napolju žive svoju ljubav - zaključila je Sarina majka koja ne krije sreću što je njena ćerka konačno zaboravila bivšeg dečka Ivana Marinkovića, zbog kog je mnogo propatila.
Kurir / pink.rs
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