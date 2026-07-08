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Nakon što je Muratov očuh Alehandro javno podržao njihovu ljubav, sada se oglasila i Sarina majka Miroslava Smiljić Stojanović.

Veza Sare Stojanović i Murata Asylguzhina iz dana u dan deluje sve ozbiljnije. Nakon brojnih ljubavnih brodoloma koje je Sara doživela u "Eliti", čini se da je konačno pronašla sreću kraj Murata, a da njihova ljubav ima podršku obe porodice potvrđuju i najnovije izjave njihovih najbližih.

Muratov otac presrećan

Naime, nakon što je za Pink.rs Muratov očuh Alehandro izjavio da je Sara žena koja mu se najviše dopada u rijalitiju kao partnerka za Murata, kao i da će njemu i porodici biti veliko zadovoljstvo da u Španiji upoznaju Saru i njenu porodicu, sada se oglasila i Sarina majka, Miroslava Smiljić Stojanović.

1/5 Vidi galeriju Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

Ona nije krila koliko je zadovoljna izborom svoje ćerke, pa je otkrila da Murata već smatra članom porodice.

- Ja sam već Murata prihvatila kao člana naše porodice. Njegovo ophođenje prema Sari, pažnja, brižnost i njena sreća otkako su zajedno dovoljan su mi razlog da ga tako doživim - rekla je Miroslava.

Majka Sarina jedva čeka Španiju

Kako ističe, smatra da su njih dvoje jedno za drugo i da ih povezuje mnogo više od emocija.

- Njih dvoje su istih godina, imaju ista interesovanja, oboje su fakultetski obrazovani i, ono najvažnije, mislim da su se zaista zavoleli. Vreme će pokazati, ali ja verujem u njih. Sve njihove planove suprug i ja podržavamo i pružamo im punu podršku - poručila je ona.

Sara je više puta u "Eliti" govorila da bi volela da po izlasku iz rijalitija zajedno sa Muratom otputuje u Španiju, gde on živi, ali i da na letovanje povedu obe porodice kako bi se svi međusobno upoznali. Sarina majka kaže da tu ideju jedva čeka da ostvare.

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

- Radujemo se upoznavanju i svemu što dolazi. Rado ćemo ispuniti njihovu želju o zajedničkom putovanju, naravno - istakla je Miroslava.

Za kraj je uputila možda i najlepše reči na račun Murata, otkrivši koliko se njena ćerka promenila otkako je sa njim.

- Murat je dečko za primer i pored njega je Sara ponovo ona devojka kakva je bila tokom odrastanja. Zbog toga jedva čekamo da napolju žive svoju ljubav - zaključila je Sarina majka koja ne krije sreću što je njena ćerka konačno zaboravila bivšeg dečka Ivana Marinkovića, zbog kog je mnogo propatila.

Kurir / pink.rs

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