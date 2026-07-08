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Džan Imamović, koji je osvojio visoko drugo mesto u velikom superfinalu "Pinkovih zvezda", sumirao je utiske nakon turbulentnog takmičenja. Iako je tokom muzičke borbe prošao kroz brojne izazove, posebnu pažnju javnosti privukao je njegov emotivni odnos sa mentorkom Zoricom Brunclik, ali i ostalim članovima stručnog žirija.

Mladi pevač nije krio oduševljenje svojom mentorkom, kojoj je uputio reči koje slamaju srca.

- To su bili saveti koje sam mogao da upotrebim i generalno u svakodnevnom životu. Zadovoljan sam što je moja mentorka bila uz nas, pošto je bila opravdano odsutna, jedno vreme su na probama bili Miroljub, Zlata i Miloš, srećan sam i zadovoljan. Ona je jedna divna duša, ja nju zovem - majka! - iskren je bio Džan.

Zorica ga nije napustila ni u najtežim trenucima

1/7 Vidi galeriju Pinkove zvezde Foto: Boba Nikolić, BoBa Nikolić, ATA images

- Srećan sam i zadovoljan što je moja mentorka bila Zorica, čak i kad je bila u lošem zdravstvenom stanju, kad sam bio zabrinut, probe su se odvijale bez problema, nesmetano - istakao je talentovani takmičar.

Kada je u pitanju suočavanje sa strogim komentarima žirija i eventualnim kritikama, drugoplasirani takmičar tvrdi da nije osetio sujetu, te da je na sceni vladao apsolutni profesionalizam.

- Burna reakcija nije poželjna, svi smo došli tu da učimo i došli smo ispred stručnog žirija da ih saslušamo, niko me nije povredio - objasnio je Imamović, dodajući da su mu tokom euforične finalne noći, po njegovom sećanju, čestitali svi članovi žirija.

"Siguran sam da bi mi svi iz žirija odgovorili na poruku"

1/4 Vidi galeriju Džan Imamović, koji je osvojio visoko drugo mesto u velikom superfinalu "Pinkovih zvezda", Foto: Pink, Marko Karović

Da se njihov odnos ne završava gašenjem kamera, govori i činjenica da su mu muzički velikani iz žirija ponudili pomoć u daljoj karijeri.

- U kontaktu sam sa Zoricom i sa svima, stavili su se na raspolaganje za određene stvari, obavezno bih im poslao demo i siguran sam da bi mi odgovorili - zaključio je za "Pink" Džan.