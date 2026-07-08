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Stanija Dobrojević i Maja Marinković žestoko su zaratile u kući odabranih. Zbog njihovog sukoba obezbeđenje je bilo u pripravnosti.

- Ti želiš sebe da opereš tima da bih se ja pomirila sa njim, a on je za mene mrtav. Ja sam želela razgovor na početku, ali sad više ne može - govorila je Stanija o kojoj je Taki pričao.

- Tebi je krivo jer sam se ja pomirila sa njim - dodala je Maja.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Da li mi je tvoj otac glumio lažnog prijatelja? Kad smo izlazile i imale emisije dolazio je da se slika, a onda te upoznavao sa moja dva bivša momka. Ja sam to njemu zamerila, a ne tebi. Tebi je on izvređao tebe i tatu koji te je podigao, a onda te je isk*rao. Ti ono voliš? Šutnućeš ga čim izađeš odavde - pričala je Stanija.

- Ja tebe nisam uvredila nijednom rečenicom - rekla je Maja.

- On tebe manapuliše jer si maloumna i bolesno ljubomorna i onda te manipuliše da bih ja ikad bila sa njim. Mene ne može dečko da vređa jer sam ja sama sebi dovoljna - dodala je Stanija.

- Takvom čoveku se ne smeješ na vratila - rekla je Maja.

- Mene on nije zadovoljavao ni dok sam bila sa njim u vezi - poručila je Stanija.

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