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Pevača Milana Petkovića šira javnost upoznala je kao učesnika "Zadruge 2 i 3", a pre toga je sviraou Knez Mihailovoj. Nakon učešča u rijalitiju borio se sa ozbiljnom bolešću, a danas je popularan po kaverima koje snima, a sprema i svoje pesme sa Goran Ratkovićem Raletom.

Milan Petković je pre više od 10 godina došao u Beograd sa juga Srbije, a njegov početak nije bio nimalo lak.

Zarađivao je novac tako što je svirao u Knez Mihailovoj.

1/6 Vidi galeriju Pevač i bivši rijaliti učesnik Milan Petković već mesecima se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Sonja Spasić

- Svirao sam u Knez Mihailovoj. Maštao sam da će me spaziti neki poznati producent. Nije se to desilo, morao sam sve sam da radim. Nije bilo lako. Desilo se jednom da me je gazda izbacio iz stana, jer nisam imao kiriju da platim. Moj drug je tada držao striptiz klub. Završio sam faktički na ulici. Rekao mi je gazda da sutra dođem po stvari i tu noć sam spavao u separeu striptiz kluba. To je bio jedan od težih momenata - ispričao je Milan, pa otkrio i koliko zarađivao i kako se njegov put preokrenuo.

- Nisam loše zarađivao, ali bude hladno, bude minus, razboliš se. Ne možeš od hladnoće da sviraš. Zarađivao sam dnevno nekad 700 dinara, nekad 2 000 dinara, nekad 3 000 dinara, zavisi od dana. Svirao sam u Knezu nekih pet godina. Prošao je Lepi Mića sa prijateljem, čuli su me, on je tada držao kafanu u Skadarliji. Pitao me je da dođem tamo da pevam.Pristao sam. Radilo se od ponoći do 7 ujutru. Uz to Marija Mikić je mene spazila na snimanju Gastozov spota. ja uzeo tu malo da sviram, ona me pitala: "Šta radiš ti ovde? U ponedeljak pevač sa mnom u klubu. Imaš svirku sa mnom. Od tog momenta je sve krenulo na gore. I danas smo u kontaktu. Ozbiljna drugarica - priznao je pevač.

1/5 Vidi galeriju Milan Petković bivši rijaliti igrač Foto: Printscreen, Printscreen/TV Pink

"Zadovoljan sam svojim učešćem u rijalitiju"

Milan je potom ušao u "Zadrugu 2". Ističe da je ponosan što je iz te priče izašao čistog obraza.

- Nikad zadovoljniji. Meni je bitno da sam ostao čistog obraza, da se nisam izblamirao, da nisam imao ekscese. Nisam hteo da se spustim intelektualno na njihov nivo i napravim od sebe budalu. Kad me neko nagazi, umem da uzvratim, ali sam uglavnom ćutao i izbegavao konfilkte. Ostao sam u kontaktu sa Matejom Matijevićem, Tarom Simov, Kendijem i Pandom, Filipo Đukićem, Janjušem - rekao nam je Petković, pa se dotakao ljubavne veze Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Više ni ja ne znam šta se dešava sa njima. Neminovno je da se oni vole, ali oni su kao miš i mačka. Raziđu se, pomire se i tako u krug - rekao je on kroz osmeh.

Dao je komentar i na učešće njegovog druga Filipa Đukića u "Eliti 9".

- On i ne krije da je "utorak momak". Ja se s njim znam već 10 godina. On tako živi spolja, ako ne i gore - otkrio je Milan i dao prognozu ljubavne priče sa Aneli Ahmić.

- Filip Đukić i veze - traikomedija. Ja mu kao drug želim da nađe nekoga, ali to iz rijalitija nema pespektivu - naglasio je on.

Za Staniju kaže da je loš čovek

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

Stanija Dobrojević jedan je od favorita za pobedu u ovom rijalitiju, a Milan nije štedeo poznatu starletu.

- Nemam za nju šta da kažem. Pokazala je sve do sada ko je i šta je. Može sad da glumi koliko hoće. Ona je u dvojci gurnula ruku u džep i kao: "Hajde, klošaru, dođi da ti dam neki dinar". Htela je da me ponizi, jer sam ja svirao na ulici. Ja nisam krao, pošteno sam radio trudio se, da mi ona tako nešto kaže. To može samo loš čovek. Ne znam ko bi mogao da pobedi. Nema ništa od toga da pobedi Stanija, ali bih voleo da pobedi Lepi Mića. Zaslužio je. On je rijaliti master. Ne bih ponovo ušao u rijaliti - istakao je Petković i otkrio ko od kolega ga je razočarao

"Tresu mi se ruke i gubim ravnotežu"

Milan Petković 2021. godine borio se sa ozbiljnom bolešću, zbog koje i danas oseća posledice.

- To je Gilen Bareov sindrom. Otkazivanje nerava, samo se oduzmu ruke i noge. Bolest može da napreduje, da ležiš u krevetu kao biljka, dišeš na respiratoru i to je to. Jako opasna bolest. Ja sam imao sreću da sam na vreme odreagovao. Verujem u moć podsvesti. Verovao sam da ću da ozdravim što pre. Šalio sam se u bolnici, zasmejavao druge, kakve su ti misli, takav ti je život. Ostale su posledice. Mnogo često gubim ravnotežu. I ostalo mi je to da mi se tresu ruke u odreženim položajima. Ja sam najbolje prošao, ljudi prođu sa gorim posledicama -objasnio je on.

"Voleo bih da snimim duet sa Anom Nikolić"

Milan je spreman da se na velika vrata vrati na muzičku scenu. On uveliko u muzičkom studiju radi na novim pesmama sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

- Spremam pesme sa Raletom Imamo tri, četiri pesme. Voleo bih da snimim duet sa Anom Nikolić, nisam mu to nikad rekao. Ne volim ništa da silim - priznao je pevač.

Kurir.rs/Blic