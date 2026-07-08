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Lepa Brena i njen sin Viktor Živojinović oglasili su se na društvenim mrežama jer su izgubili kućnog ljubimca. Njima je papagaj odleteo iz porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, a nudili su nagradu svakome ko pomogne u pronalasku.

Viktor se oglasio na mrežama, a istu objavu je podelila i Brena.

- Izgubljena ptica na Bežanijskoj kosi. Molimo sve koji su je videli ili pronašli da se jave. Sledi nagrada za onoga ko je pronađe ili pruži informaciju koja dovede do njenog pronalaska. Hvala svima na pomoći - napisao je on, a potom podelio lepe vesti:

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena drži do cene Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Kurir Televizija

- Ptica je pronađena. Hvala od srca svim prijateljima, poznanicima i dobrim ljudima koji su podelili objavu, javljali se i pružili podršku. Odazvali ste se u zaista velikom broju i to mi je mnogo značilo u ovim trenucima. Hvala vam na svakoj podeli, poruci i trudu. Još jednom ste pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu da naprave razliku - napisao je Viktor.

- Nađena Jolie posle 9 sati - napisala je devojka koja je snimila spašavanje ptice.

Prodali vilu u Majamiju

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana. Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja, saznaje "Slobodna Dalmacija".

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena uživa na jahti celo leto Foto: Printscreen/ Instagram

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara.

Međutim, usledila je korekcija cene na 14,6 miliona, da bi kuća na kraju dobila novog vlasnika za 14,2 miliona dolara. Prodaja je zvanično završena, s obzirom na to da se vila više ne nalazi u ponudama renomiranih agencija za promet luksuznih nekretnina.

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