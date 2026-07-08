Filip Đukić iznenadio Aneli Ahmić svojom izjavom o budućnosti njihove veze. Šta će se desiti posle emisije 'Amnezija'?
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FILIP ĐUKIĆ ŠOKIRAO ANELI SVOJOM IZJAVOM! Evo kakvu im budućnost predviđa
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Aneli Ahmić i Filip Đukić završetka radio-emisije "Amnezija" završili su ponovo zajedeno u krevetu.
Njih dvoje nisu skidali osmehe s lica, a on predoseća da će se večeras sve promeniti u emisiji i da više neće pričati.
- Već vidim da će ona da prebaci posle emisije i 90% šanse da nećemo pričati - rekao je Filip.
Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen
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- Ne, pričaćemo - dodala je ona koja je s njim ozvaničila odnos.
A kako će zaista biti ostaje nam da vidimo.
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