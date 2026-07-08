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Aneli Ahmić i Filip Đukić završetka radio-emisije "Amnezija" završili su ponovo zajedeno u krevetu.

Njih dvoje nisu skidali osmehe s lica, a on predoseća da će se večeras sve promeniti u emisiji i da više neće pričati.

 - Već vidim da će ona da prebaci posle emisije i 90% šanse da nećemo pričati - rekao je Filip.

Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Ne, pričaćemo - dodala je ona koja je s njim ozvaničila odnos.

A kako će zaista biti ostaje nam da vidimo.

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23:30
STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV