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Situacija u Beloj kući se ne stišava, iako je finale rijaliti programa “Elita“ zakazano za nešto više od desetak dana sukobi između dve ljute rivalke, Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević su svakodnevni.

Majka Aneli Ahmić, Jasmina Ahmić Grofica odlučila je da prekine ćutnju i podrži svoju ćerku, ali i razotkrije dogovore, kako ona kaže između Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića, ali i Maje Marinković.

Ona je otkrila je da je sve vreme uz ćerku Aneli, ali da je zbog zdravstvenog stanja odlučila da se ne oglašava povodom njenog učešća u rijalitiju.

Foto: Printscreen

- Nisam još uvek potpuno dobro, ali dovoljno sam dobro da sam na nogama, mogu da kuvam, čistim, radim. Neću da se vadim da je rijaliti uticao, jer ovo što se desilo i bez “Elite“ bi se desilo. Sad sam bolje, sin mi je došao sa decom i još sam bolje nakon svega toga– sa osmehom priča Grofica.

Ona je bila žestoka povodom poslednjeg oglašavanje majke Asmina Durdžića, Mevlide.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Pink, Printscreen, Boba Nikolić

- Šta da kaže seljanka, majka njegova, budala sa jednim razredom osnovne škole da priča i ona joj je psovala majku i vređala je. Oni su poremećeni cela kompletna familija. Sad će imati dovoljno blata pa da naprave Staniju od tog istog. Mevlida je rekla da Stanija nikad nije bila trudna i Asmin je meni priznao to kad smo bili u lokalu moga sina– otkriva majka Aneli Ahmić.

Na reči koje Dobrojevićeva izgovora njenoj ćerki nije ostala imuna.

- Nisu nikad Stanija i Aneli bile dobre, jer je Aneli nju uvek držala na distanci. Poznajem dobro Aneli, ali Stanije verovatno folirala. Stanija nije dobro, ima neku vrstu šizofrenije i njeno ponašanje i pokreti rukama, agresivnost i pretnja su velika opasnost i ona je u stanju ubiti. Ona ima pokrete i priča kao Hitler, uplašim se kad skoči na Aneli i kad je stajala iza njenih leđa. Dobro je što Aneli sve prebacuje na šalu i zezanje, a nekad i prećuti – priča Grofica, a onda je razotkrila kako ona kaže, tajni dogovor Stanije i Maje, a u koji je upleten i Asmin.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

- Videli smo Stanijin osmeh prema Asminu, pa je otišla Maji i njemu da priča da su se nasmejali i da kad god je u nekom šoku ona tako reaguje. Poremećena žena. Uverila sam se u to da su se oni sve dogovorili. Priča da je velika dama, pa takva dama ne ore njivu, dno dna. Asmin, Stanija i Maja su svi zajedno u svemu, jer Maja je bila u Tivtu i sve sam saznala i ispitala, jer tad nije htela u Budvi da se vide, već je bila u restoranu tamo, dobila lažni Roleks i jela lignje. Tada je Maja bila sa Asminom, već se znaju i bili su intimni prošlo leto, a Stanija je to znala. Kada je to izbačeno da je Maja tamo sa fanom koji joj je kupio taj lažni Roleks, Stanija je dala izjavu da mu je našla poruke sa poznatom “tiktokerkom“. Maja se tada tamo snimala za Tiktok i nije ulazila u “Elitu“ i shvatila sam da je tu Stanija nagovorila Maju da ode sa njim u Crnu Goru i njih troje zajedno su sve ovo dogovorili, ali Staniji ništa ne zameram jer je bolesna i poremećena.

"Filip i Aneli nisu jedno za drugo"

Druženje Aneli Ahmić i Filipa Đukića glavna je tema, te su mnogi očekivali da će oni otpočeti i ljubavnu romansu.

- Filipa ni za šta ne krivim, jer on napolju živi takav život i onakav kakav se njemu sviđa, pa neka živi. On je njoj lepo rekao da ne želi imati vezu sa ženom koja ima decu i takvog je stava. Cenim ga jer ništa nije napravio sa njom i ona je ta koja trčkara za njih. Sve je do nje. Simpatični su zajedno, ali nisu jedno za drugo, jer Aneli ima svoje dete, a on nije ništa mislio ozbiljno. Pominju stalno da ona ostavlja novac nama, Aneli je deo oročila prošle sezone na Noru i sad će ponovo i tu ide novac – otkrila je Grofica.

Kurir.rs/Blic