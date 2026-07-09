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Ana Sević nedavno je iskreno govorila o odnosu sa bivšim suprugom Darkom Lazićem.

Pevačica i voditeljka je prvi put otkrila da je Barbara Bobak uticala na to da se Darko vrati u život ćerkice Lorene.

"Nije postojao posle našeg razvoda"

Ana je priznala da je problem između nje i njenog bivšeg muža postojao tek nakon razvoda.

Ana Sević Foto: Petar Aleksić

- Ja svom detetu nikad ne bih zabranila bilo šta vezano za njenog oca, i kada smo bili u "lošim" odnosima, što je bilo plasirano u medijima, mi nikada nismo bili u lošim odnosima. Izađe nešto u medijima, ja ga pitam: "Brate, je l' moguće da si rekao ovo?", a on: "Kunem ti se, nisam!". Nas dvoje nikada nismo imali bilo kakav problem. Ja sam imala problem što on nije postojao posle našeg razvoda, on nije postojao u Loreninom životu. To se sve vremenom kristalisalo - rekla je.

1/12 Vidi galeriju Ana Sević i Darko Lazić Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić

"Barbara je zaslužna, beskrajno sam zahvalna"

Ana Sević je otkrila ko je imao ključnu ulogu u Darkovom ponovnom kontaktu sa ćerkicom.

- Moram ovo da kažem - Barbara Bobak je bila ta koja je prva bila zaslužna za Darkov kontakt sa detetom, jer ona bila ta koja je napravila njegov kontakt sa Lorenom i vratila ga u njen život.Ja sam joj na tome beskrajno zahvalna, uvek je govorila da Lorena dođe kod njih, radila sa njom domaći.

1/10 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Mina Dishlenkovich

O porodici sadašnje Darkove supruge

Kako navodi, Barbara je bila posvećena i bliska sa detetom, dok je kasnije tu ulogu nastavila i Kaća.

- A onda je Kaća ušla u to sve i nastavila, naravno kako se Darkova i njena veza razvijala, tako je ta bliskost sa Lorenom, uopšte to vreme koje je provodila sa njom, i ona je ta koja potiče iz porodice koja je izuzetno vezana - Kaća, njeni roditelji i sestre, tako treba svaka porodica da funkcioniše. Ona je želela da Darko ima takav odnos sa svojom ćerkom, i tako je počelo jedno za drugim, i naravno, Danijel koji je tu poželeo da Darku bude i prijatelj, jer je video da malo luta u nekim stvarima. Darku su potrebni dobri prijatelji - rekla je Ana u emisiji "In3gantno".