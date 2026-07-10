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Momčilo Bajagić Bajaga očigledno više ne želi da ćuti na negativne komentare na Instagramu, pa se u poslednje vreme javno prepucava s pratiocima koji nemaju lepe reči za njegov bend ili njega.

Tako je muzičar jednom čoveku koji ga je uvredio i otkrio svoje razloge zašto više ne ide na koncerte Bajage i instruktora poručio da je "primitivni konj".

1/5 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Aleksa Stanković, Printscreen X, Printscreen RTS

- Otkako je šu*ak tražio 2021. za Tašmajdan da mu se publika vakciniše da bi gledala koncert, od tada ne idem više na Bajagu šu*ka - glasio je komentar izvesnog Mirze.

Bajaga mu na to nije ostao dužan.

Foto: Printscreen X

- Hvala ti puno što ne dolaziš. Živimo u nadi da te više nikad nećemo videti na našim koncertima. Konju primitivni - odgovorio je očito iznervirani muzičar.

Podsetimo, Momčilo se nedavno našao u centru skandala na aerodromu "Nikola Tesla", kad se vraćao iz inostranstva u Beograd. Bajaga je po dolasku pokušavao da prođe kroz aerodrom bez veće pažnje.

Iako su ga pripadnici sedme sile sačekali na aerodromu, Bajaga nije bio raspoložen za razgovor. On je tada burno reagovao na prisustvo novinara i fotografskih ekipa, a po izrazu lica moglo se videti da mu pažnja medija u tom trenutku uopšte nije prijala.

- Šta "dobar dan?" Šta ste vi? Šta radite s tim telefonom? - upitao je Bajagić okupljene novinare koji svake nedelje čekaju poznate na aerodromu.

1/5 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Nemanja Nikolić, Aleksa Stanković, Ana Paunković

Kurir.rs

Bajaga: