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Pevač Vladan Savić posle niza uspešnih koncerata nedavno je morao da otkaže jedan nastup zbog iznenadnih zdravstvenih problema, a jednom prilikom je javno govorio o tome sa kojim se još problemima suočavao tokom života, tačnije u periodu razvoda.

Vladan Savić pevač "Magla benda" svesno je konzumirao alkohol o čemu je javno govorio, a sve se dešavalo u periodu kada se razvodio, tom prilikom je istakao i da je potražio pomoć psihijatra.

Vladan je u braku sa Marijom, a pre toga je bio u braku sa Jovanom sa kojom ima i ćerku. Razvod sa prvom suprugom mu je veoma teško pao, što je i sam javno priznao, da je na kraju morao da potraži i pomoć psihijatra.

"Svesno sam ušao u alkohol, to je bilo moje bekstvo"

1/6 Vidi galeriju Vladan Savić i Jovana Jocić Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

- Imao sam fazu i pred taj rastanak... Ja sam veliki emotivac prosto i bilo mi je jako teško. To se desilo i nakon one korone koja je bila haotična za sve, da smo izgubili i drage ljude, da smo izgubili neke prijatelje koji zapravo nisu ni bili prijatelji, da su prijatelji bili bi i danas tu. Svašta se tu nešto izdešavalo. To je bio jedan stresan period za sve nas na planeti. Prosto znate kad... Niste srećni da odete kući. Jedino što vas čini tamo srećnim je dete i zagrljaj i poljubac i igra sa njom i druženje. Baš sam imao težak period. To je moj taj prvi nalet jednog perioda iz kog nije bilo izlaza. I onda malo po malo alkohol i onda sam ušao svesno u alkohol. Pobegnem od istine, od realnosti. Pobegnem... To je bilo moje bekstvo. Mislim bolje i to nego narkotici, ali to je jedna vrsta narkotika, sve to stvara zavisnost. To ništa nije dobro. Dve pakle dnevno možda i jače u tom periodu, više ne, ja sam to ugasio" - istakao je Vlada i priznao da je vreme tada provodio u kafani.

On je objasnio da to nije bila klasična zavisnost od koje se telo fizički treslo, već svesna faza u kojoj je tražio zaborav.

- To je da se razumemo, ja nisam imao problem s alkoholom, da se ja tresem ako nekad ustanem kao što pričaju, da je to faza" - ispričao je Vladan i istakao da nikada nije bio u stanju da se ne seća nekih momenata:

- To mi se nikada nije dešavalo. Dešavalo mi se da tih nekih hajde da budem iskren, tri meseca, naravno ništa nije trpelo, ja sam uredno vozio i dete u vrtić ujutru i razvozio sve je funkcionisalo, samo Jovana i ja prosto nismo funkcionisali. Ja sam samo želeo da prođe i taj period života. Video sam da je to taj period da je treba da prođem i tu kafanu na taj način. To mi se malo i u krvi. Imam toga malo i u krvi. Jedan težak period, jedan period gde se probudim pa odem u kafanu i provedem ceo dan u kafani veći deo dana... Jedan period da se probudim prvo pivo, prvo u alkohol, pa onda u nekom trenutku neka klopa, pa se nastavi dalje. Pa se dešavalo da dođem kući, ne znam, tada sam nešto bio i sam par noći, ne znam gde su Anđa i Jovana bile, dođem kući i umesto da legnem da spavam ja pijan, uzimam i otvaram neko belo vino koje god sam imao i pravim špricer pred spavanje. To sam tako želeo.

"Video sam sebe sklupčanog u ćošku prostorije"

U tom periodu života, Vladan je mislio da mu nema pomoći, a razgovor sa prijateljima više nije imao nikakvog efekta.

- Sa kim god da sednem i kome god se požalim, podelim s nekim, znate kad se sa nekim ispričate i bude vam lakše, meni toga nije bilo. Ja ispričam sve i isplačem se sad tu pred Vama, sednemo, ja tog trena možda kao budem okej, odem kući, ja sam opet loše. I onda sam sebe doživeo kao u nekoj prostoriji, kao da sam u ćošku neke tu prostorije, sklupčan. Tako sam sebe video. Video sam da nema izlaza, ne iz alkohola, nego iz mojih problema, da sam utučen. To je jako laš period mog života. Sam sam odlučio da krenem kod psihijatra - istakao je Vladan u jednoj emisiji

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Šok na seansi

Najveći emotivni udarac za njega usledio je kada mu je lekar saopštio da razgovorom ne mogu sami da reše problem i da će morati da pije terapiju.

- Onda sam na kraju seanse doživeo jedan šok gde mi je rekao, prepisaću vam lekove. Kažem: "Nemojte molim Vas", "Moraš lekove, moralo je mnogo ranije da dođeš". Ja kažem: "Molim Vas nemojte, dajte da probamo zajedno", ja nisam mogao da se pomirim s tim da ću ja piti lekove, nikada nisam nikakav lek pio - ispričao je tada Vladan iskreno i istaka da priča na tu temu baš iz tog razloga jer je profesorka navela "da su to pilule sreće, najpropisivaniji lekovi na svetu".

Ipak, proces oporavka i navikavanja bio je dug i pun uspona i padova.

- Imao sam vrlo težak period, ovde anđeo, ovde rogati (pokazuje na ramena) prosto dešavalo mi se nakon mesec-dva da izlazim sa seanse i da kažem Bože, meni ni lekovi ne mogu da pomognu, ja nisam dobro i dalje. Pa mi bude dan kad sam dobro... I on mi je rekao, imaćeš promene, ja kao okej, ali kad dođe ta promena i kad ja izađem sa seanse i kažem, meni pomoći nema..."

Na svu sreću, pevač je istakao da mu je pomoć stručnjaka na kraju zaista bila prava pomoć, te je iz ove životne drame izašao jači, posvećeniji poslu i porodici.

kurir / blic

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