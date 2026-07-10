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U MTS dvorani u organizaciji SEMUS-a održava se komemoracija pevaču Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula u 89. godini.

Neutešna

Među prvima stigla je njegova udovica Mala Cana stigla je sa kumovima, koji je ne ispuštaju iz ruku. Ona je unajmila obezbeđenje koje je sve vreme uz nju.

Čim je ušla u salu, prišla je stolu i počela da razgovara sa suprugovom fotografijom, koju ne prestaje da ljubi.

Još uvek nije poznato kada će pevač, koji je slavu stekao zajedno sa bratom Tomislavom, kao duo Braća Bajić biti sahranjen.

1/6 Vidi galeriju Komemoracija Andriji Bajiću Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, samo dan pre nego što je Andrija preminuo, njegova 41 godinu mlađa supruga, pevačica Mala Cana je otkrila da je pretrpela nasilje od strane njegovih ćerki. Problem je imovina, a nije nastavila sa optužbama ni nakon njegove smrti. Ona tvrdi da je sa pokojnim suprugom imala ugovor o izdržavanju.

Cana stigla na komemoraciju sa kumovima i obezbeđenjem

00:25 Mala Cana stiže na komemoraciju Andriji Bajiću Izvor: Kurir

Bajićeve tri ćerke se nisu javno oglašavale. Mi smo na sve načine pokušali da dođemo i do njihove strane priče, ali u tome nismo uspeli.

Estrada na komemoraciji

Pored porodice i udovice, na komemoraciji pojavile su se i mnoge kolege pokojnog pevača.

01:15 Lepa Lukić stigla na komemoraciju Izvor: Kurir

Lepa Lukić, Era Ojdanić, Beki Bekić, Hasan Dudić došli su da se oproste od doajena narodne muzike.

00:28 Beki Bekić i Hasan Dudić izjavili saučešće Maloj Cani Izvor: MONDO

Era je poljubio sliku pokojnog kolege čim je ušao u salu, dok je Hasan bio potpuno slomljen.

00:17 Era Ojdanić ljubi fotografiju pokojnog Andrije: Pevač ne krije tugu Izvor: MONDO

Biografija

Andrija Bajić važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

00:35 Andrija Bajić komemoracija Izvor: Kurir

Tomislav i Andrija Bajić su rođeni i odrasli u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj, nadničarskoj porodici. Otac im je bio Lazar Bajić, a majka im je bila Mileva Jevtić iz Stublenice kod Uba. Deda po ocu zvao se Andrija Bajić i po njemu Andrija nosi ime. Deda po majci zvao se Milorad. Pored njih dvojice Lazar i Milena su imali još petoro dece tri ćerke i dva sina. Najstarije i najmlađe dete bile su ćerke.[1] Muziku su zavoleli kao deca, svirajući frulu. Na njoj su učili da sviraju narodne pesme.

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…