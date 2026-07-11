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Anđelo Ranković trenutno važi za jednog od favorita u rijalitiju "Zadruga 9 Elita". Inače često se u rijalitiju spekulisalo o njegovim porodičnim odnosima. U medijima su pretežno dominirali njegova majka Ljiljana i ujak Peđa, dok su se o njegovom ocu, sa kojim navodno godinama nije u kontaktu i čije prezime ne koristi, ispredale razne priče i nagađanja.

Slaviša Milaš, otac poznatog zadrugara, oglasio se povodom ovog narušenog odnosa svega jedanput u proteklih nekoliko godina za domaće medije. Zanimljiv podatak iz Slavišine mladosti je da je imao upečatljivu ulogu u spotu pevačice Zlate Petrović za numeru "Jedva čekam da nedelja dođe", gde je igrao momka koji radi na benzinskoj stanici.

1/6 Vidi galeriju Anđelov otac je poznat javnosti. Njegovo ime je Slaviša Milaš, a o odnosu sa sinom pričao je samo jednom i pre to šest godina. Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Govoreći otvoreno o porodičnoj drami, Slaviša je potpuno otvorio dušu o prekinutom kontaktu i nezamislivom bolu koji je doživeo kada je saznao da su njegovom sinu promenili prezime:

- Što se tiče prezimena i izjava da me se Anđelo odrekao, to nije tačno. Mnogi ljudi se razvode, ali ne menjaju deci prezimena. Prava istina je da sam ja njima okrenuo leđa. Zadnji put smo se videli kada je Anđelo imao nekih 17 godina i na poziv njega i njegove mame sam došao kod njih u stan da rešimo neki problem koji je Anđelo imao, ali o tome ne želim da pričam. Ispred njihovog stana mi je njegova majka saopštila da su mu promenili prezime, što mi je pokidalo srce. Ako se Anđelo odrekao mog prezimena, nije morao da se odrekne u familiji svoje braće i sestara i druge bake, moje majke, koju nije video 22 godine - rekao je Anđelov otac jednom prilikom i dodao:

Anđelov otac: "On je kriv za naš razlaz"

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić

- Pisalo se i da sam ja skromnih primanja i da me Anđelova porodica zato nije prihvatila, da sam ga po rođenju priznao i dao mu svoje prezime i da ga od njegovog rođenja više nisam viđao. To nije istina. Radio sam na pumpi i odlično sam zarađivao, a dokaz koliko sam voleo mog Anđela je moja odluka da dam otkaz u tada najmoćnijoj firmi i da odem u Južnu Afriku i budem pored njega, kada je njegova majka odlučila da ode kod njenog brata Peđe i da tamo žive. Bio sam tamo sedam meseci i onda smo se Ljiljana i ja razišli. Nisam kasnije živeo sa njim, a oni kada su se vratili u Srbiju, na poziv njegove majke ili njega, uvek sam bio za njih, šta god da je zatrebalo. Jedan od najvećih krivaca za to što smo se razišli Ljiljana i ja je njen brat, a Anđelov ujak, Peđa, koji je tada imao puno uticaja na sestru, kao što i sada ima uticaja na Anđela. Peđi bi bilo pametnjie da gleda svoj, a ne tuđe živote, da uništava drugim osobama sreću. Nije mi jasno odakle mu pravo da vređa i omalovažava ljude koje ni ne poznaje - govorio je Slaviša u intervjuu za Pink.rs ranije.