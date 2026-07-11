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Bivši rijaliti učesnik Danijel Dujković Munjez govorio je o teškom periodu, privatnom životu, ali i rijaliti učenicima.

Munjez kaže da je sa Milicom Veličković u odličnim odnosima.

- Ja sam super sa Milicom, da. I moja devojka Milica se isto zove. Moja Milica me za sad izdržava. Što se tiče Milice Veličković bili smo zajedno sa mojom devojkom, mojom sestrom i njenom decom na odmoru. Comara izdržava kao joj je peto dete, a ne prvo. Naravno, može da se ljuti koliko hoće. Ja joj kažem sto puta da ona voli rijaliti i ona voli da gostuje po emisijama i to koliko god ona meni govorila da ne, ali je uvek neverovatno da se svake tri, četiri nedelje neka nova priča oko nje zavrti. Da l' Anđelo, da l' Terza, da l' Bora... Ne mislim, kao partneri, nego u smislu uvek se negde ona baš našla u toj situaciji spolja i vidim da ispiraju usta sa njom. Njoj treba da bude na umu ko ispira usta sa njom, tako da uopšte nije bitno šta pričaju, nego ko priča.

O odnosu Anđela i Milice Veličković

Dosta se pričalo o odnosu Anđela Rankovića i Milice Veličković, što je i Munjez prokomentarisao.

- Evo sad vraćam film, vraćam film. Nikad o Anđelu nismo pričali. Ti znaš da ja sve kažem, baš me briga i Milica i da mi kaže: "Nemoj neke stvari da kažeš." Ja ću da kažem zato što ne mogu da ćutim. Smatram da je malo blago prošla ta cela situacija unutra rijalitija. Zamisli pošalješ polni organ osobi koja ima dete. Nema veze da li sam ja s njom u dobrim odnosima ili nisam, to je jako ružno. Anđelo je super momak. Ja, ja stojim pri tome. Anđelo je kulturan, vaspitan. Videli smo se jednom, sreli smo se u Skadarliji. Posle našeg sukoba između sedmice i osmice, mi smo i lepo porazgovarali. Opet kažem, lepo vaspitan momak, ali mislim da to nije baš u tom momentu išlo s obzirom da je Milica trudna. Eto, u ta situacija celom.

Prokomentarisao je i odnos Stanije i Asmina.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Čuli smo i sami od, od samih aktera, što kaže Stanija, izdao je Asmin. Ona je izgleda, kako je rekao, ušla da osvoji to bez para, čisto da se opere. Mislim da se isponižavala najviše moguće. Gledao sam Farmu kad je bila, neki kratak vremenski period kad, dok je bilo zanimljivo davno, davno. Sad kako je ušla pa kako joj se bliži kraj učešća, sve je ogavnija i ogavnija, sve je lošija... Ma ne mogu da, ma vidi mogu da peru koliko hoće, mogu da dobi, dobija tamo pozitivna pitanja koliko hoće, to mene ne interesuje. Nisam više učesnik, mogu da pričam ono što mislim. Mislim da je užasno da peru osobu koja je bila i treća u odnosu. Ajde, neću o njoj toliko da pričam koliko ona sama sebe ponižava. Sama sebe ponižava. Ona uđe tamo, ovaj, i vrti tri, četiri jedne te iste fraze. Ako pobedi ove sezone, to je na, naš najveći kanal nas ljudi koji gledamo rijaliti - rekao je i rekao da se ne slaže sa tim da je trebalo da uđe.

- Pa ja, ja se ne slažem sa time. Meni, da gledam sva učešća kroz sve rijaliti, Ivan Marinković mora da bude pobednik. Evo sinoć, sinoć je prišao Staniji i rekao joj neke stvari gde Stanija za stolom mu priča jedno, kao napada ga zato što je tad gledano, zato što je tad live, pa onda u dvorištu mu kaže nešto drugo. Meni je to užasno. Ivan Marinković godinama ima jedan isti stav. To ljudi moraju da pamte i ljudi moraju da znaju da tamo, po meni, treba da pobedi čovek koji ima stav i karakter. Janjuš mi je prezanimljiv i on bi mi bio pre pobednik. Iako sam imao su, sukob sa njim u sedmici. Je. I znači čovek koji je smešan i viralan. Ivan koji je, mnogo ima smisla za humor i koji ima šta da kaže. Mora, ta dva lika moraju da budu više, pobednici pre Stanije, pre jedne Stanije starlete. Znači starleta je jedna Stanija. Stanija je jedna starleta koja ulaže u svoj izgled, ali džabe joj, eto, idu godine, tako da ovaj...

Rekao je da mu se Stanija ni fizički ne dopada.

- Ne, nikad, ali ja silikone, ja silikone ne volim. Ja silikone ne volim. Opet mora Maja da mi bude veći pobednik od nje. Sad ću ti kažem zašto. Ona napravi sra** i kaže ovako, što ka, ja kažem, nije to izgovor, ali opet stoji pri svojim, pri stoji stavovima. Kaže: „Jeste, ja sam to uradila i eto, osudite me" i prizna nešto. Ova bre sve laže, sve maže, sve, ništa ne priznaje. Ne mogu, svaki put se iznerviram kad počnemo o rijalitiju da pričamo. Zato što, zato što i čitam one komentare, ajde manje više babe koje prate to.

Prokomentarisao je i turbulentnu vezu Maje i Asmina.

- Evo ja apsolutno nisam kompetentan da to komentarišem zato što sam ja imao unutra vezu koja je četvoro ljudi oko nas kao obezbeđenje stoji, pa se mi onda ujutru ono zagrlimo i zaspimo zajedno. Razumeš? Tako da ne mogu da osuđujem kad sam gori. Ali ono da mi je užasno, pre neki, pre neku noć sam sedeo sa Takijem. Taki apsolutno nije za to. Opet ti kažem, vidim sebe u tim situacijama što se tiče te ogavnosti i onda ono posle pređeš preko svega. Razumeš, to mi je onako, ali zatvoren po-prostor i imaginarijum, to je jedan jedini izgovor - rekao je i prokomentarisao Terzu.

1/5 Vidi galeriju Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

-Ne mogu da se porede njih dvoje. Terza je sad zagrizao jako za rijaliti. Ja to kažem je njemu Holivud tamo. On je jednostavno, radi ga, svaka priča ga radi. Ne kažem ja sad da će on, mada tako ispada, po svaku cenu nešto onako da... Vidim, smirio se u par zadnjih meseci. Ne radi sve zarad rijalitija, ali je bio jedan period, znači samo da je u priči. Mislim, to ja njemu i kažem, razumeš. A i svestan je i on toga. Smatram da će da uloži sigurno još tri, četiri godine, ali isključivo bih voleo da ispegla situaciju ovu sa Milicom oko deteta, da ne bude vikend tata, da, što, što mi je drago. Na primer, Milica je rekla da neće nikad dozvoliti da on bude vikend tata, da će mu davati dete kad god on to poželi - rekao je, pa govorio o Milici:

- Moje mišljenje ti je da je ona labilna. Da ona to kako predstavlja nije lažno, nego ona to iz, i koliko je kivna i besna priča neke stvari, a totalno će druga situacija da bude kad Terza izađe. To ti, to ti garantujem. Opet ti kažem, drago mi je zbog deteta, ali nekako previše Milica, mada vidi, evo sad ovo što ti pričam, ona je mene demantovala pre neki dan onom situacijom kad je okačila na story tužbu koju je dobila. Ja sam joj to rekao. Ona je povređena i ona će ceo život da bude povređena. I ona je gledala neke stvari preko TV-a, što uopšte nije lako u tom, u tom stadijumu. I kako je rekla pre neki dan u emis, u emisiji nekoj: „Kad god ga pogledam, setim se ono te situacije kako, kad god Barbaru pogledam, setim se situacije kako mi je bilo ono kad sam gledala te stvari." Tako da kažem, apsolutno se ne slažem sa tim što je Terza uradio, ali bih voleo, eto, da se to ispegla zbog deteta.

Prognozirao pobednike

On je prognozirao i prva tri mesta.

1/5 Vidi galeriju Munjez pred studijom Foto: Petar Aleksić

- Stanija, Anđelo i treća, treći, treća. Mora biti neko iz ove priče. Razapeli su ih, Asmin, Aneli neko iz te priče. Prvo bih uvek predstavio Aneli prvu nego, nego Staniju. Kako kažu, ona je ušla tamo zbog Nore da zaradi pare... Ja sam sa Lukom imao unutra konflikt ozbiljan gde sam čoveka povredio, gde mi je i dan danas kriv zbog toga, iako smo, ja sam za Novu godinu ušao, Luka me je potapšao po ramenu, rekao sve je to bio rijaliti. Da, ali okej, opet mi je žao što sam povredio dečka. Prvo to. Nekako imam pozitivno mišljenje o njemu što se tiče, on je zabavan, zezanje što se tiče rijalitija, ali ne možeš ti da uđeš smrtno zaljubljen u Aneli i onda u istom rijalitiju da se prešaltaš na Anitu i da budeš još više u nju zaljubljen. I sve isto se to olako desilo. Da, kao to, to. Znači, ti ako si zaljubljen, ti si zaljubljen. Ne možeš tu osobu da zaboraviš, pri tom je non-stop gledaš. Znači, to, tamo prostor taj ti i da hoćeš da ne viđaš nekog ne možeš zato što je tamo non-stop pored tebe priča, komunicira. Tako da, ovaj, kažem ti znam po sebi. Ali ove, ova situacija, Luka štiti Anitu, ali mislim da nema baš Anita dobru istoriju što se tiče rijalitija. Ja sam sa Anitom okej, korektan, dobar, okej. Ali ono sve što on priča, sve što on priča za kosi se sa nekim stvarima što je radila, razumeš? A onda opet počneš da kanališeš Aneli koja ti je bila sve na svetu i, ovaj, i napolju i unutra. Pa šta onda da očekujemo u desetci ako uđe Luka i raskine sa Anitom? Da će isto tako i da pljuje i Anitu, ako se slažeš sa mnom. Tako da videćemo. To su ljudi, tamo deset učesnika koji znam da će da ulaze sledećih pet godina, koji vidiš da, opet kažem, ne zameram, svako sebi. Ja sam prvi napravio sam sebi problem i nisam uzeo dinara od rijalitija i ispadam u celoj priči, toj priči ja glup. Razumeš šta ti pričam? Dobro. Da. A ovako, ovaj, ako im je lakše da, ovaj, takav život žive taj rijaliti, široko im polje.

Kurir.rs/Blic