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Aneli Ahmić tokom nomacija sukobila se sa Stanijom Dobrojević kada su jedna drugoj svašta rekle u lice, a nakon reklama ona je nastavila da priča o Asminu Durdžiću, koji je bio nominovan zajedno sa Sofijom Janićijević.

- Rekle smo jedna drugoj svašta, ali ja ću tek sada da pričam o njoj i njemu, a sada ću pričati o Asminu. Ti si najveće smeće, vređao si mi porodicu i mene, ali nisam zaslužila neke stvari, ti si se na meni iživljavao, radio si mi o glavi, ja sam znala da ovde od dogovora nema ništa, naše rešenje je sud. Bilo mi je čudno što si mi rekao da se ti i ja nećemo čuti, ali hoćemo, baš zbog Nore - rekla je Aneli i nastavila:

- Ja sam se opekla i to je to, zato i kažem. Ti moraš da shvatiš da je veći blam ono što ti radiš, moji odnos sa Filipom je prelep, a tvoj je problem, vide svi šta si ti kao otac jednog deteta gledao kako tvoja porodica neće gledati tvoj odnos ovde, a dopustio si da gledaju kako se priča da tvoj otac opšti sa tvojom sestrom, mene je blam svega, blam me je cele priče, a svaki dan mislim na svoj izlazak.

- Ovo nije serija, ja ću reći istinu sve - dodao je Asmin.

- Ti si govorio o mom bratu sve najgore - rekla je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Asmin i Aneli Foto: Printscreen

- Ti si pričala o mom bratu, pominjala moju snajku, vređala je - dodao je Asmin.

- Iznosio si bljuvoine o mom bratu, o mom ocu - rekla je Aneli.

- Sve što sam rekao je istina. Arman je plaćao sahranu tvom ocu, a Sita je uzela pare iz moj torbe kako bi imala da ode kući, znaš i sama šta je sve bilo tada - rekao je Asmin.

- Ti da pominješ mog oca, sram te bilo - dodala je Aneli.

- Moram da kažem da kažem da su neke stvari laž što je rečeno ovde, a i to što se Asmin dogovarao sa ljudima ko će šta njemu ovde da radi, i ko će da mu pomaže, ali to nema veze sa tim, mene Asmin ne zanima, i to sve što je pričao za mog brata i moju porodicu mi je dno dna - rekla je Aneli, pa onda počela da govori o Sofiji.

Foto: Printscreen

- Sofija, ti si smeće raspalo, iskreno ja sam sa Milicom u sukobu, ali Barbara nije kriva, i to što si je pominjala je jadno baš, da ne pominjem to što si radila sa dedom, to je sramota, ljubavnica prava. Nominovaću Asmina naravno - rekla je Aneli.