Slušaj vest

Dragan Kojić Keba je još jednom pokazao da se odlično snalazi u svakoj ulozi. Pored uspešne muzičke karijere i brojnih hitova koji godinama osvajaju publiku, popularni pevač se ovog puta našao iza vitrine jedne poslastičarnice, gde je nakratko postao prodavac sladoleda.

Nasmejan i raspoložen, Keba je sa zadovoljstvom usluživao mušterije u Knez Mihailovoj ulici, preporučivao ukuse i ćaskao s prolaznicima, koji nisu krili iznenađenje kad su ga ugledali iza frižidera umesto na sceni.

Svoj na svome

1/5 Vidi galeriju Pevač voli da eksperimentiše Foto: Kurir



Svoje ekskluzivno umeće pokazao je u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.

- Ja mislim da su ovo najlepši sladoledi u Beogradu. Ako mene pitate, preporučio bih crnu čokoladu i malinu. To je kombinacija koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim - rekao je pevač uz osmeh našoj voditeljki Milici Stanojević.

Njegovo prisustvo je privuklo veliku pažnju prolaznika, pa se ispred lokala ubrzo formirao red. Mnogi su želeli da upravo od Kebe kupe sladoled, iskoriste priliku za zajedničku fotografiju ili razmene nekoliko reči sa omiljenim pevačem.

Keba je svakom kupcu posvetio pažnju, strpljivo služio sladoled i raspoloženo pozirao za fotografije, pokazujući da mu kontakt s publikom prija i van koncertnih bina. Oni koji su se zatekli na licu mesta nisu krili oduševljenje, ističući da je retkost videti poznatu ličnost u tako opuštenom izdanju.

08:01 KEBA DELIO SLADOLED, PEVAO I NASMEJAO PROLAZNIKE! Evo šta je poručio pred veliki koncert na Tašmajdanu Izvor: Kurir televizija

Menja zanimanje na kratko

Iako je muzika njegov životni poziv, pevač je pokazao da bi se sasvim dobro snašao i u ugostiteljstvu.

Uz osmeh, ljubaznost i dobru preporuku za omiljene ukuse, Keba je postao prava atrakcija dana i dokazao da se šarm i harizma ne vezuju isključivo za reflektore i koncertne dvorane.