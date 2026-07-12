Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Branka Knežević govorila je o aktuelnim dešavanjima u Eliti 9. Kako se bliži kraj rijalitija situacija u Beloj kući je sve napetija, a ona nije štedela nikoga, pa ni favorite.

Branka je uverena da su Asmin i Aneli imali dogovor pred ulazak u Elitu.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen YouTube

- Mislim da tu ima neki dogovor Aneli i Asmin. Mislim da je tako. Zbog deteta, da zarade pare i da uđu. Zato se Asmin tako ponaša prema drugima. Stanija njemu nije bitna, ona je samo bila žena koja je sponzoruša, tako svi kažu, ne kažem ja. Tako se i ona pokazivala, uzimala je pare. A Maja je tu uletela radi rijalitijaja. Ona je broj 1. Ne možemo da ne kažemo da nije. Ona je tu 10 godina. Ona je tu uletela čisto iz inata, Staniji, da dokaže da je ona bolja riba ili šta već. I mlađa je, naravno. Mislim, idu godine... Aneli je ušla prva u tu celu rijaliti priču dok su Stanija i Asmin, ajde da kažem, nekako nešto gradili.

Branka kaže da Asmin živeo s Aneli 3 godine.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- To je drugačije. Ima dete, živeo je nego Stanija. Stanija sa njim nije ni živela. Samo s vremena na vreme su se viđali. To je razlika velika, ogromna. I ona ne može da kaže: "Bila sam u vezi. " Ne, ti si bila kombinacija Asminu. Aneli je bila u vezi. U braku. Stanija je samo obična kombinacija. Mislim, nema šta drugo. I jer su se s vremena na vreme viđale kad su joj trebale pare. Ništa drugo. I zaključala je, što se kaže, mačkicu.

- Stanija je imala sigurno tamo druge momke, a on je imao, kao što je i rekao, imao je 7-8 riba. Pa kad nije spavao s njom, nit se viđao. U 3 godine se vide, jako malo. Ona je imala svoje kombinacije i pre njega. Mislim, 20 godina je... Nećemo da se lažemo. 20 godina je tamo ne zna engleski. Pa daj, molim te. Znači, ona uopšte tamo ni ne živi. Mislim, kad pogledaš... Tako je. 20 godina si, a ne znaš engleski. Mislim, odeš i da si najtupaviji. Moraš progovoriti.

Ona kaže da ne bi volela da pobedi.

- Za mene ne bi bila ni 15, što se tiče. .. Mislim da će to narod da je video. Već sad kako ide, sve dublje. Na početku su bili za nju, ali kad su shvatili ko je, šta je, verovatno, mislim da ne ide do prvog mesta. Ja bih više volela da pobedi Anđela ili neko prave vrednosti. I meni je Boginja top. Jer je pokazala stvarno da devojka koja je ostala bez majke i oca, sama napreduje i izrasla je u neku prelepu devojku. Mislim, devojčica za mene, ali prelepu devojku koja ima prave vrednosti. I bori se kroz život sama. E, to treba da pobedi. A ne neke sponzoruše ili neko ko vija pare, ko je materijalista. Nije ni Aneli materijalista u tom smislu, jer smo videli. I to mi se ne sviđa kod Stanije.

Prema njenim rečima ne zaslužuju da pobede Asmin i Maja.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Zato što isto su pokazali jako loše stvari. Ona je tu samo iz inata. Maja je takva. Iz inata je ušla zbog Stanije. Stanija je nju povredila kad je ušla. Asmin nikog ne voli. Samo svoju mamu voli. Asmin neće ni jednu ženu voleti jer vređa i ponižava svaku ženu. Njemu je žena samo stvar i to kad mu je potrebna. Znači, on nema, nema emocija. On nema empatije. Ni malo. Tako da, Maja, tu se malo zagrejala, ali mislim da ona neće. Neće napolju. Neće preći preko toga što je vređao oca njenog. Takva je ona, jako vezana za njega.

O Sofiji i Terzi

- Ona prosto neće sa Terzom zato što Terza nema para. Njoj je potreban takav muškarac gde može da je kupuje, da je oprema. Ona traži sigurnu budućnost.. Ali to Sofija gura i ganja i mislim da će i dalje tako nastaviti. Jer ona ne može bez para. Ona voli pare - rekla je ona, pa se osvrnula na odnos Anite i Luke.

1/5 Vidi galeriju Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

- I onda uđeš i kao budeš sa Filipom, skačeš na njega. I onda odjednom, kao, ti zaljubljena i rađaš dete mesec dana sa Lukom i rađaš. Mislim, ovaj, hoćeš da ostaneš trudna sa Lukom i sad mu rađaš dete. To van pameti. Znači, ti tri muškarca vrtiš oko sebe i ti si zaljubljena. U koga? Ali drago mi je. Neka hoće devojčicu, to mi je drago. Ona treba u novembru da se porodi, otprilike. A Luka ne može bez rijalitija. Ako on uđe u septembru, biće ludilo mozga. Kao Milica i Terza. Ona će ostati trudna napolju, ovo će da bude s drugim ženama i to će biti ludilo mozga. Haos je tek ako on uđe. Onda njoj sledi haos. Neće ona to moći da podnese, znajući koliko je ona ljubomorna i šta je sve radila Anđelo napolju. Znači, biće ludilo desetka. Desetka jubilarna. Biće luda kuća.

Kurir.rs/Blic