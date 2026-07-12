Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Filip Car je bez dlake na jeziku otkrio kako gleda na trenutna zbivanja u rijalitiju "Zadruga 9 Elita". On je na samom početku progovorio o Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić, dve ljute suparnice.

- Dobar sam sa obe, možda sam malo bolji sa Stanijom, nego Aneli. Možda su mogle da imaju drugačije učešće, ali dobro, ne može sve u životu da bude idealno. Što se Stanije tiče, te rasprave sa Majom mi se ne dopadaju, ali dobro. Na narodu je da donese odluku i da vidimo ko je u celoj toj priči najispravniji. Što se mene tiče, nekako sam na Anelinoj strani, ko god je nasuprot Maje i Asmina - rekao je Car, pa nastavio o Staniji:

1/5 Vidi galeriju Filip Car Foto: Kurir, Screenshot, ATAIMAGES, Nenad Kostić, Printscreen

- Žena ima četrdeset godina. Da svaka izgleda kao ona u tim godinama. Moram da kažem da Maja gore izgleda od te Stanije, za koju kaže da je baba. Taki mora da bude svestan toga da joj je pomoć potrebna. Njena čitava porodica mora da bude svesna toga da je Maji pomoć potrebna. Kad je meni Maja uništavala stvari, ja sam joj odmah u jezero pobacao, ali mi je krivo ako Staniju padobranom spusti na svoj nivo da je vređa. Samo je još Marko DNK nije smuvao, svi jesu. Govorio sam da samo kod Džastina tamo nije imala se*****ne odnose, na kraju je i tamo imala odnos sa Asminom - rekao je Car u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

"Jako je volim znam da i ona mene voli"

Podsetimo, iako su mnogi sumnjali u prirodu njihovog odnosa, Filip Car je nedavno rešio da se oglasi i stavi tačku na spekulacije da su on i Anđela Đuričić bilo šta više od prijatelja.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

- Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Voleo bih da još jednom ovo leto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas i onda se razumemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razume. Ne znam jednostavno rečima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmejana i srećna jer zaista to zaslužuje. Ona i ja smo rođeni na isti dan i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super... Jako bi voleo da dođe ponovo na malo duže i da upozna celu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života - proučio je Filip.