Slušaj vest

Jul je mesec koji je oduvek bio rezervisan za godišnje odmore i uživanje, pa je tako slučaj i s našim poznatim ličnostima.

Pevačice, glumice i voditeljke spakovale su kofere, u njih stavile kupaće kostime, pa se uputile na more i plaže širom Crnogorskog i Hrvatskog primorja, a neke su izabrale i dalje egzotične destinacije.

1/4 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscrean, Preant Screen, Preent Screen

Lepa Brena tako već nekoliko dana uživa na svojoj jahti na Crnogorskom primorju, gde provodi vreme s porodicom i prijateljima. Ona je svom Instagram profilu podelila fotografiju na kojoj uživa dok plovi morem.

Za ovu letnju avanturu Brena je odabrala ležerno, ali veoma šik izdanje - svetloplavu košulju dugih rukava sa interesantnim crnim dezenom, koju je upotpunila velikim, elegantnim šeširom i masivnim crnim naočarima za sunce. Na brodu joj je društvo pravio sin Viktor Živojinović, koji je pokazao kako izgleda bez majice.

1/4 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Printskrin Instagram, Printscreen

I Dragana Mirković je odlučila da napravi predah od brojnih nastupa i prepusti se čarima letnjeg odmora. Ona je s pratiocima na Instagramu podelila prelepe kadrove s mora u Hrvatskoj. Na objavljenoj fotografiji vide se tirkizno more, bujno zelenilo i teniski tereni, što jasno pokazuje da pevačica uživa u pravom rajskom ambijentu.

- Vreme je za odmor - kratko je poručila Dragana uz emotikon crvenog srca, dok u pozadini priče ide njena pesma "Nasmejana žena".

Njeni obožavaoci su sa oduševljenjem dočekali ovu objavu, želeći joj da napuni baterije za predstojeće poslovne poduhvate.

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Printskrin Instagram

Svetlana Ceca Ražnatović već neko vreme uživa u Španiji, što je otkrila na svom Instagram storiju. Pevačica koristi slobodno vreme da uživa u društvu svoje ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

Ceca je pozirala na ležaljci u bikiniju šarenog i upečatljivog dezena, koji je u prvi plan istakao njeno bujno poprsje. Dok se opuštala na suncu, Ražnatovićeva je u jednom trenutku nazdravila hladnim pivom u čaši, pokazujući da maksimalno uživa u letnjim čarima.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram

I Nataša Bekvalac se prepustila čarima leta, i to na Adi Bojani, odakle redovno deli trenutke svog opuštanja s pratiocima na Instagramu.

Ona je privukla ogromnu pažnju snimcima na kojima je u elegantnim crnim kupaćim kostimima, i na kojima spušta bretele, menja poze na ležaljci, pokazujući savršeno izvajanu i zategnutu liniju i preplanuli ten. Dok se u pozadini vidi predivan morski pejzaž s baldahinima, Nataša bukvalno izgleda kao bomba, ostavljajući sve bez daha svojim izgledom. Njeni verni fanovi odmah su je zasuli lavinom komplimenata, ističući da pevačica nikad nije izgledala bolje i negovanije.

Foto: Preent Screen

Đina Džinović je na Instagramu podelila snimak na kojem pozira s majkom Melinom - njih se dve drže za ruke i uživaju u zajedničkim trenucima tokom putovanja na Mikonosu.

Melina je na plaži bila u "puči" haljini čija je cena, prema informacija sa interneta, 2.600 dolara, a lice je prekrila sunčanim naočarima, dok je na nogama imala plave mokasine.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da je modna kreatorka kosu pokupila u neobavezan rep, a takvu je do sada nikada nismo viđali jer se na događajima uvek pojavljivala isfenirana i stilizovana.

Mama i ćerka nisu skidale osmeh s lica i grlile su se, a letnji odmor bez sumnje provode odlično.

1/4 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Baliju Foto: Printskrin Instagram, printscreen/instagram/jagodenamagli

Nakon što je sa svojim novim dečkom, mladim glumcem Pavlom Mensurom, provela uzbudljive dane na Crnogorskom primorju, Jelisaveta Orašanin je spakovala kofere i s decom otputovala na daleki i egzotični Bali.

Glumica je podelila predivne trenutke sa ovog luksuznog putovanja, pokazujući da maksimalno uživa u svakom trenutku. Na fotografijama s Balija može se videti kako obilazi čuvene istorijske i duhovne znamenitosti tog ostrva.

1/4 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printskrin Instagram

Sanja Marinković je pokazala da zna kako da spoji odmor i dobar provod. Na snimcima iz Sen Tropea vidi se dnevno okupljanje uz muziku, di-džeja i veliki broj gostiju, dok je atmosfera na vrhuncu.

Voditeljka Pink televizije je pažnju svih, osim atraktivnim izdanjem, privukla i samom lokacijom - luksuzni ambijent prepun palmi, modernog enterijera i dobre muzike ostavlja utisak ekskluzivnog letnjeg provoda kakav je karakterističan za mondenska turistička odredišta.

Kurir.rs

"Stars" na Kurir televiziji: