ESTRADA SE BAHATI NA NAJSKUPLJIM DESTINACIJAMA! Poznate Srpkinje pobegle na jahte, Bali i Sen Trope, mreže gore od fotki - Ove cice raspametile vrelim izdanjima
Jul je mesec koji je oduvek bio rezervisan za godišnje odmore i uživanje, pa je tako slučaj i s našim poznatim ličnostima.
Pevačice, glumice i voditeljke spakovale su kofere, u njih stavile kupaće kostime, pa se uputile na more i plaže širom Crnogorskog i Hrvatskog primorja, a neke su izabrale i dalje egzotične destinacije.
Lepa Brena tako već nekoliko dana uživa na svojoj jahti na Crnogorskom primorju, gde provodi vreme s porodicom i prijateljima. Ona je svom Instagram profilu podelila fotografiju na kojoj uživa dok plovi morem.
Za ovu letnju avanturu Brena je odabrala ležerno, ali veoma šik izdanje - svetloplavu košulju dugih rukava sa interesantnim crnim dezenom, koju je upotpunila velikim, elegantnim šeširom i masivnim crnim naočarima za sunce. Na brodu joj je društvo pravio sin Viktor Živojinović, koji je pokazao kako izgleda bez majice.
I Dragana Mirković je odlučila da napravi predah od brojnih nastupa i prepusti se čarima letnjeg odmora. Ona je s pratiocima na Instagramu podelila prelepe kadrove s mora u Hrvatskoj. Na objavljenoj fotografiji vide se tirkizno more, bujno zelenilo i teniski tereni, što jasno pokazuje da pevačica uživa u pravom rajskom ambijentu.
- Vreme je za odmor - kratko je poručila Dragana uz emotikon crvenog srca, dok u pozadini priče ide njena pesma "Nasmejana žena".
Njeni obožavaoci su sa oduševljenjem dočekali ovu objavu, želeći joj da napuni baterije za predstojeće poslovne poduhvate.
Svetlana Ceca Ražnatović već neko vreme uživa u Španiji, što je otkrila na svom Instagram storiju. Pevačica koristi slobodno vreme da uživa u društvu svoje ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.
Ceca je pozirala na ležaljci u bikiniju šarenog i upečatljivog dezena, koji je u prvi plan istakao njeno bujno poprsje. Dok se opuštala na suncu, Ražnatovićeva je u jednom trenutku nazdravila hladnim pivom u čaši, pokazujući da maksimalno uživa u letnjim čarima.
I Nataša Bekvalac se prepustila čarima leta, i to na Adi Bojani, odakle redovno deli trenutke svog opuštanja s pratiocima na Instagramu.
Ona je privukla ogromnu pažnju snimcima na kojima je u elegantnim crnim kupaćim kostimima, i na kojima spušta bretele, menja poze na ležaljci, pokazujući savršeno izvajanu i zategnutu liniju i preplanuli ten. Dok se u pozadini vidi predivan morski pejzaž s baldahinima, Nataša bukvalno izgleda kao bomba, ostavljajući sve bez daha svojim izgledom. Njeni verni fanovi odmah su je zasuli lavinom komplimenata, ističući da pevačica nikad nije izgledala bolje i negovanije.
Đina Džinović je na Instagramu podelila snimak na kojem pozira s majkom Melinom - njih se dve drže za ruke i uživaju u zajedničkim trenucima tokom putovanja na Mikonosu.
Melina je na plaži bila u "puči" haljini čija je cena, prema informacija sa interneta, 2.600 dolara, a lice je prekrila sunčanim naočarima, dok je na nogama imala plave mokasine.
Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da je modna kreatorka kosu pokupila u neobavezan rep, a takvu je do sada nikada nismo viđali jer se na događajima uvek pojavljivala isfenirana i stilizovana.
Mama i ćerka nisu skidale osmeh s lica i grlile su se, a letnji odmor bez sumnje provode odlično.
Nakon što je sa svojim novim dečkom, mladim glumcem Pavlom Mensurom, provela uzbudljive dane na Crnogorskom primorju, Jelisaveta Orašanin je spakovala kofere i s decom otputovala na daleki i egzotični Bali.
Glumica je podelila predivne trenutke sa ovog luksuznog putovanja, pokazujući da maksimalno uživa u svakom trenutku. Na fotografijama s Balija može se videti kako obilazi čuvene istorijske i duhovne znamenitosti tog ostrva.
Sanja Marinković je pokazala da zna kako da spoji odmor i dobar provod. Na snimcima iz Sen Tropea vidi se dnevno okupljanje uz muziku, di-džeja i veliki broj gostiju, dok je atmosfera na vrhuncu.
Voditeljka Pink televizije je pažnju svih, osim atraktivnim izdanjem, privukla i samom lokacijom - luksuzni ambijent prepun palmi, modernog enterijera i dobre muzike ostavlja utisak ekskluzivnog letnjeg provoda kakav je karakterističan za mondenska turistička odredišta.
Kurir.rs
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