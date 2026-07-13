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Pevačica Maja Nikolić trenutno boravi na godišnjem odmoru u Grčkoj, a sa svojim pratiocima podelila je kako provodi vreme na ovoj destinaciji. Ona je podelila video na kome hrani kornjače uz simpatičan opis.

"Najlepše leto na Halkidikiju, u Kalithei. Sa malim drugarima kornjačama na plaži", napisala je Maja, ali je pravu buru digla slikama u bikiniju.

"Lepota privlači poglede, karakter ostavlja trag", napisala je pevačica u opisu slike na kojoj vozi kvad u kupaće kostimu, dok je u prvom planu njen bujni dekolte.

Foto: Printscreen

"Majo, pregazi me molim te", "Ako ovako nastaviš bićeš citiranija od Patrijarha Pavla" bili su samo neki od komentara koji su osvanuli na njenom Instagramu.

Strastveno se ljubi sa partnerom

Maja već neko vreme boravi na odmoru sa svojim partnerom, gde su se potpuno prepustili uživanju i opuštanju.

Ona je nedavno objavila i emotivan snimak direktno sa plaže, na kojem se vidi kako je u strastvenom zanosu sa svojim izabranikom.

1/4 Vidi galeriju Pevačica živi kao u raju Foto: Printscreen, Kurir, Nikola Anđić

Njih dvoje su se prepustili vrelim poljupcima, a Maja nije oklevala da taj trenutak nežnosti i strasti odmah podeli na društvenim mrežama, pokazujući svima koliko uživa u ljubavi i zajedničkim trenucima na odmoru.

Pogledajte dodatni snimak: