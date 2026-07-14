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Zadrugari Hana Duvnjak,Nerio Ružanji i Dača Virijević odlučili su da skinu maske i raskrinkaju pravi odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića. Prema Dačinim tvrdnjama, bivši partneri imaju tajni plan, dogovoren odavno, kojeg se korak po korak drže kako bi se domogli glavne nagrade.

Tokom ozbiljnog razgovora o Anelinom ponašanju, Hana nije štedela reči, tvrdeći da je njena tuga pred kamerama potpuno lažna.

"Ona to glumi, sa onim naočarima, a ja svaki put kad sam se zaplakala ona kaže: Šta je, šta plačeš", izjavila je Hana bez dlake na jeziku.

Ona je takođe istakla da Ahmićeva namerno manipuliše ostalim učesnicima i stvara sliku žrtve protiv koje se urotila cela kuća.

"Ona sad dobacuje i Maju pokušava da je ubaci u mulj, i Luku, sedmoro ljudi u njenu priču uvlači, onda sve komentatore, ona ima 12 ljudi u kući koji su kao protiv njene porodice. Sve to radi taktički", objasnila je Duvnjakova.

Dača otkrio istinu o odnosu Aneli i Asmina

Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Međutim, najveći šok usledio je kada je Dača izneo tvrdnje da Aneli i Asmin zapravo potajno komuniciraju i nemaju nikakav problem, te da je njihov medijski rat čista farsa!

Asmin i Hana osuli paljbu po Ahmićima

Inače, Hana je nedavno govorila o tome kako je Sita Ahmić, majka Neria Ružanija njemu branila da se viđa sa babom i dedom sa očeve strane, a kako što je poznato Neriov otac Boris poginuo kada je Nerio bio beba.

Asmin je rekao da je Neriova baka sa očeve strane, Nada, molila Situ i njenu majku Jasnu, poznatiju kao Groficu da vrate uniformu njenog sina Borisa koji je bio policajac, ali da njih dve to nisu uradile.https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/10048674/asmin-i-hasa-osuli-paljpu-po-ahmicima

Hana i Nerio:

Hana Duvnjak Foto: Pritnscreen/Instagram

Tom prilikom Asmin je rekao da se Grofica tada slikala u uniformi pokojnog Borisa kako bi nervirali njegovu majku, što je Aneli poricala, piše Pink.rs koji je došao u posed te fotografije.

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22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv