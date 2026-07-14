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Reper Sajfer (33) i njegova dugogodišnja partnerka Lejla jedno drugom su izgovorili sudbonosno „da“, nakon više od pet godina zajedničkog života u vanbračnoj zajednici.

Iako danas uživa u porodičnoj sreći, iza njega je turbulentan životni period o kojem je ranije otvoreno govorio. Naime, Sajfer je proveo dve godine iza rešetaka, a to iskustvo ostavilo je snažan trag na njegov život i pogled na svet. Tokom boravka u zatvoru suočio se sa brojnim izazovima, sopstvenim demonima i surovom realnošću, ali ističe da ga taj period nije slomio, već ga je učinio jačim i promenio njegove životne prioritete.

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- Činjenica je da je velika stvar kada ti je oduzeta sloboda. Neki su to teško podnosili. Više su kukali oni što su osuđeni na šest meseci nego oni čije su kazne bile preko petnaest godina. Moja je bila dve godine. Poštovao sam pravila kuće, tako je i prošlo do samog izlaska na slobodu. Nisam tamo imao sukobe, videli su kakva sam ličnost. Sam sebi organizuješ vreme, doručak, šetnju. Imali smo posao, svako je imao neko redarstvo, ali iskren da budem, nisam to radio. Imao sam novac, pa su to neki umesto mene radili. Budući da sam imao novac, umeo sam pojedinima da kupujem cigare. Nudili su mi vešeraj, kuhinju, ali to sam odbio jer bih morao da obrijem bradu. Uvek bih se nasmejao i odbio. Igrao bih fudbal i neko bi me zvao na redarstvo, a ja bih platio drugom da to odrati. Meni u zatvoru nije bilo toliko loše, imao sam sreću - otkrio je Sajfer, pa priznao da je u zatvoru bio i njegov brat zbog čega mu je bilo lakše.

Sajfer o bivšoj ženi i posetama u zatvoru

Za vreme ležanja u zatvoru, Sajfer je bio u braku sa prvom suprugom sa kojom ima dva sina, pa je otkrio kako su izgledale intimne posete u zatvoru.

- Imaš pravo na slobodnu posetu. Pred kraj sam imao par poseta, a pre toga nisam hteo jer sam je poštovao. Posete su bile u prostoriji koja nije baš čita. Svi zatvorenici bi moglo da je vide kad bi dolazila. Izdržao sam dve godine bez odnosa.

Sajferov hit ''Karneval'' nije trebalo da zvuči onako kako danas zvuči, a to što je postao hit, reper zahvaljuje ženi Lejli.

- Slušam je, ima šlifa. Karneval da je izašao u verziji prvoj, možda ne bio hit. Da nije ona rekla da se promene, njoj kao ženi su parale uši neke reči. Pre zatvora sam radio tvrđi, crni rep, a sada posle zatvora nekako sam počeo neke vedrije teme da obrađujem - otkrio je reper i konstatovao da bi jedino sa Teom Tairović uradio duet, jer joj se njena energija dopada.

1/5 Vidi galeriju Sajfer u emisiji "Amidži šou" Foto: Printscreen

Oprečne komentare koje je reper izazvao izjavivši da ženu ne pušta samu van kuće posle 23h i da joj ne dozvoljava da trenira u helankama, iznenadili su javnost, a na pitanje ''hoće li njegova ćerka, ako je ikada dobije, biti srećna što joj otac ima takve stavove'' odgovorio sledeće:

- Želim da dobijem dete sa Lejlom. Voleo bih da bude ćerka, da joj branim neke stvari. Šalim se. Bilo bi joj prelepo. Sinovima je prelepo, a i za treću ću napraviti tako da me gleda kao idola, osobu koja je voli, ali koja je autoritet. Ne bih je tukao kao što je mene moj otac. Daj mi Bože ćerku, da vidi narod kako ne može da živi sa momkom pre braka. Ti moji stavovi su došli od mog oca. Tako ću i ja - zaključio je Sajfer.

O prijateljima iz zatvora

Sajfer ne krije da je u zatvoru stekao i nekoliko prijatelja sa kojima je i dan danas u sjajnim odnosima.

- Stekao sam prijatelje tamo. Znao sam dosta ljudi još iz detinjstva. Dosta njih me je i dočekalo tamo, a mnogi su i izašli. Sa dvojicom sam u sjajnim odnosima. Svima sam govorio da ću da napravim karijeru i svaki put kada bi se puštali moji spotovi u zatvoru, oni bi bili srećni. Ne mogu da opišem koliko su samo bili srećni i koliko im je bilo drago kada sam napravio uspeh - rekao je Sajfer za Alo.