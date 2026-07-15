"DA SU BILI DOBRI, NE BI BILI BIVŠI"

"DA SU BILI DOBRI, NE BI BILI BIVŠI"

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Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou" na Pink televiziji, gde je govorila o brojnim aktuelnostima iz svog života, ali i predstavila dve nove pesme "Mata Hari" i "Balkan boy" sa albuma "Enigma".

Pop zvezda je otkrila da je pre snimanja novog spota doživela nezgodu.

- Slomila sam šaku tj. jednu koščicu i to baš dan pre snimanja spota. Pala sam sa merdevina u svom garderoberu. Nisam stavila longetu, ni gips jer sam morala da snimam. Nadam se da je vredelo - priznala je JK.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Ona je otkrila i da joj je bivši suprug Duško Tošić poslao poruku, nakon što je balada "Sad je sve okej" ugledala svetlo dana.

- Čak mi je i bivši muž poslao poruku: "Da crknem, je l'?" Posle dužeg vremena mi je poslao poruku, a ja sam mu odgovorila sa "Da" - priznala je Jelena.

Ko je bio bolji muž?

Ipak, to nije sve. U rubrici "Pitanja sa Instagrama", Karleušu su pitali:

- Ko je bio bolji muž Bojan Karić ili Duško Tošić? - glasilo je pitanje.

- Da su bili dobri, ne bi bili bivši - rekla je JK.

- Ali koji bi bio bolji, da moraš da biraš? - pitala je opet voditeljka Tijana.

Foto: ATAIMAGES, Privatna arhiva

- Bolji je bio onaj kome sam rodila dvoje dece i sa kojim sam provela 17 godina. Znam da sam ja njemu bila skupa investicija. Kako on kaže, ja sam bila rupa bez dna koja troši i spaljuje novac na karijeru. Sad ima ove u budžetu do 100 evra, pa će biti bolje - rekla je Karleuša.

Podsetimo, Jelena je tokom emisije ispričala i sve o nesvakidašnjoj ponudi koju je svojevremeno dobila od jednog od najpoznatijih svetskih repera, Kanjea Vesta.

Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia, Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images

- Ne smem mnogo da pričam, oni svi potpisuju ozbiljan ugovor tamo. Ja sam potpisala ugovor o tajnosti, ali ne i onaj drugi koji je želeo da potpišem, što je potpisala njegova sadašnja žena Bjanka, a to je da me vodi na povocu. To je jedna od stavki koju je želeo, zbog toga nisam potpisala. Hteo je da me oblači kako on želi u javnosti, da ne dajem izjave bez njega i da, ako on to poželi, citiraću... "ližem mleko iz činije na podu". Tim rečima - istakla je Jelena što je zateklo publiku.

Promena uloga

U svom prepoznatljivom stilu, JK je kroz osmeh poručila da smatra da bi se takav odnos vrlo brzo promenio.

- Mislim da bi se uloge tu vrlo brzo zamenile, da bih ja njega vodila na povocu golog i da bi on meni lizao mleko iz činije. Mislim da je sve ovo apsolutna farsa, šoubiznis i da je to samo predstava - navela je muzička zvezda.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Govoreći o ponašanju Kanjea Vesta i njegove supruge Bjanke Sensori, Jelena je rekla da veruje da iza svega stoji pažljivo osmišljena medijska igra.Na kraju je objasnila i zbog čega nikada nije želela da prihvati takvu vrstu promocije, uprkos mogućnosti da joj otvori vrata svetske scene.

- Imam dvoje dece, ipak sam iz Srbije, sa Balkana, gde to ne bi mogli da shvate na jedan umetnički način. To bi bio verovatno kraj moje karijere. Možda početak svetske, ali na jedan pogrešan način. Uvek sam želela da budem Madona, a ne da idem gola i ližem mleko iz činije. Svaka čast Kanjeu, ali ja sam ipak Jelena Karleuša - poručila je pevačica, sigurna u svoj izbor.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Marko Poplašen, Ana Paunković

Kurir.rs

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