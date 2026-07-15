DRAMA KAKVA NIJE VIĐENA! Aneli i Filip na teškim ljubavnim mukama pred samo finale, evo šta se dogodilo
Aneli Ahmić je tokom reklama došla kod Filipa Đukića, pa je počela da mu turira mozak zašto nisu ušli u vezu.
- Kako te nije sramota? Samoživ si! Što me pitaš da te grlim, a kad te podignu kažeš nećemo više. Nisi me hteo priznati kao devojku, a ja tebe da grlim, ne pada mi na pamet! Ukanalio si me. Mogao si svima začečpiti usta da si hteo, a ti nisi - rekla je Aneli.
- Drugarski - rekao je Filip.
- Neću! Jesi li ti pijan još? Nećeš me grliti - rekla je Aneli.
Filip spuštao loptu
Za vreme njenog monologa Filip je na sve načine pokušavao da je poljubi u vrat.
- Ti padaš pod uticaj - rekao je Filip.
- Oni me nazivaku kombinacijom. Ako si ti zaljubljen u mene i ja u tebe šta je problem? - rekla je Aneli.
- Napolju te niko neće nazivati kombinacijom - rekao je Filip.
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