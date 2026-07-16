Slušaj vest

Sve do juče, kada se porodila Anastasija Ražnatović, javnost nije znala da je pevačica u drugom stanju. Međutim, u poslednje vreme, ona je sa ljudima na društvenim mrežama delila kako se hrani tokom trudnoće.

Reč je o zdravim obrocima, a ona je tim fotografijama pokazala da je i te kako vodila računa o ishrani. Na jednoj od objava, uslikala je veliku činiju punu mešavine svežeg zelenog povrća. Uz to je išla i polovina isečenog avokada, mango, jagode i hrskavi orasi. Sve to je bilo preliveno balzamiko kremom, što je ovo jelo načinilo još svežijim.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Osim glavnog jela, tada se na slici videla i činija sa mocarela kuglama u maslinovom ulju, ali i korpica sa hlebom, što govori u prilog tome da se pevačica zaista hranila uravnoteženo.

Najbliži krenuli u Sevilju

Anastasija se porodila u Španiji, u Sevilji, a njeni najbliži već su počeli da pristižu kako bi bili tu uz nju u ovom velikom životnom trenutku. Porođaj je prošao u najboljem redu, a na svet je stigao dečak Ilijan, težak 3.600 grama, prenose mediji, a roditelji su mu dali ime sa velikom simbolikom. Naime, Ilijan predstavlja "Onog koji pripada Bogu".

Foto: Printscreen Instagram

Veljko Ražnatović, Anastasijin brat, uputio se u Španiju sa svojom suprugom Bogdanom, te su se zajedno oglasili, ne skidavši osmeh s lica. Uz kratku poruku "Ujna i ujak", oni su podelili fotografiju sa aerodroma i time pokazali koliko su srećni zbog Anastasije i prinove.

Beba stigla dan nakon godišnjice

Anastasija i Gudelj su preksinoć proslavili treću godišnjicu braka, a nekoliko sati nakon toga, Anastasija je krenula u bolnicu gde se i porodila.

- Srećna nam treća godišnjica braka, ljubavi! Da me zavuek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najviše - napisala je Anastasija ispod objave u kojoj uživa sa svojim suprugom.

Pored toga što su proslavili svoju treću godišnjicu braka, porodica Gudelj sada ima još više razloga za slavlje. Svi su neizmerno srećni zbog dolaska malog Ilijana na svet, a od porodice Ražnatović i Gudelj uveliko stižu čestitke.

BONUS video: