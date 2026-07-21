Slušaj vest

Stanija Dobrojević svojim ulaskom u Elitu 9 napravila je opštu pometnju, a na kraju je i odnela pobedu.

Rat sa njenim bivšim partnerom Asminom Durdžićem nije prestajao sve do poslednjeg dana devete sezone.

Starleta je govorila u Beloj kući i o svom detinjstvu, roditeljima i vaspitanju kojeg se drži i dan danas, a jednom prilikom za Kurir u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić, pričala je o ocu kojeg je rano izgubila i vršnjačkom nasilju koje je preživljavala.

"Falilo mi je ljubavi"

Foto: Privatna Arhiva

- Borbena sam na svog oca. Kao mala, bila sam svesna i znala da moram da budem odgovorna. Imala sam mlađeg brata kojeg sam čuvala i pazila. Majka je ostala bez ičega, bez kuće, auta, muža... Promenili smo drugu zemlju, bili smo na vetrometini, bez ičega. Falilo mi je mnogo ljubavi jer sam bila jako vezana za svog oca... Stalno sam menjala sredinu, stalno smo se seili, Ruma je bila 13. mesto na koje smo došli i tu smo se stacionirali. Došla sam tu u sedmi razred i bila sam kao neki uljez. Uvek sam bila najslađa devojčica a štreberka... Od tate sam naučila disciplinu, čak sam završila isti fakultet kao i on - govorila je Stanija u emisiji "1na1" i prisetila se neprijatnog iskustva iz školskog perioda:

"Devojčice su bile jako ljubomorne"

- Vršnjačko nasilje sam doživela jer sam bila nova i neprihvaćena. Od malih nogu sam izazivala zavist, devojčice su bile jako ljubomorne. Sastajale su se da me maltretiraju, ne da me biju, ali bilo je psiho-fizički. Želele su da mi uteraju strah u kosti. Razredna je zvala moju majku na razgovor, probali su da vide u čemu je problem jer ja nikada nisam bila problematična, bila sam dobar đak, vaspitana, kulturna, ali to je izgleda njih najviše i nerviralo. Bilo mi je važno da imam dobre ocene i sve petice jer sam tako gradila samopoštovanje.

Stanija je zbog priče o ocu u Eliti bila predmet vređanja, uvreda, a sve je to dovodilo do velikih svađa.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Maja Marinković joj spominjala oca

Njene reči brzo su postale jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gde su brojni korisnici komentarisali da je u njihovom dugogodišnjem sukobu ovog puta pređena granica, budući da je pomenut član porodice koji više nije među živima.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Stanija Foto: Printscreen

Maja i Stanija već godinama vode javne obračune , razmenjuju optužbe i uvrede ali ovakva izjava izazvala je posebno veliku pažnju javnosti.

Ubedljivi trijumf u Eliti 9

Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.