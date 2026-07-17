NOVA TURA PRLJAVOG VEŠA! Aneli i Luka u ozbiljnom klinču zbog para
Čim se u "Zadruzi 9 - Eliti" pokrene bilo kakva priča vezana za zajedničku prošlost Aneli Ahmić i Luke Vujovića, nastane haos. Tako je bilo i ovoga puta, kad se Vujović u jeku rasprave zakleo i u sina da mu "fanovi nisu platili stan".
Luka: "Aneli nije imala dinara kad smo izašli"
Pošto je izneo da Ahmićeva u to vreme "ni dinara nije imala", međutim, time ju je brzo isterao iz takta.
- Luka, kako planiraš da opremiš stan sa novom izabranicom, jer znamo da si živeo od Anelinih fanova? - pitao je bio Viktor.
- Aneli je tebe demantovala, kad je rekla da sam sposoban. Nikad nisam živeo od fanova. Aneli nije imala dinara kad smo izašli, ja sam dao svoje pare... - tvrdio je on.
- Uzeli smo stan od svega toga. Uvek ja u torbi imam dve ili tri hiljade, imam i svoju karticu - nadovezala se Ahmićeva, bez pardona.
- U sina se kunem da od fanova nisam platio ni stan, ni ništa. Imala je bosanske marke. Nije jedan dinar potrošila sa mnom. Sita joj je ostavila bosanske marke - govorio je Vujović.
- Kupio mi je tri haljine i posle sam mu vratila 100 evra, jer je morao nešto da plati - ispalila je ona kao iz topa.
Luka šokirao priznanjem o Grofici
Podsetimo,Vujović je nedavno, tokom nominacija, odlučio da olakša dušu i kaže sve što ga boli, a što je ostalo nedorečeno o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.
- Ja protiv Grofice nemam ništa, protiv Site imam. Sita me je zvala, molila me da pričam sa njom, govorio sam da Aneli nije u sukobu sa Sitom, ona je ušla ovde da me zgazi. Srećan sam što je bio hotel, jer ne bih mogao sa takvom ženom da izađem na kraj, Janjuš mi je rekao da može jednom rečenicom da napravi da je dečko vrati za Sarajevo. Ona se dopisivala sa Milicom Veličković, čula se sa Asminom, sa Erminom, ja sam joj oprostio. Ona je meni tad plakala, govorila da želi decu, porodicu, lagala je, najstrašnije uvrede mi rekla. Grofica je bila na mojoj strani, govorila da je Aneli bolesna, da nije normalna, da ne ulazim zbog nje. Sve je radila fejk. Hteo sam da što pre odem iz odnosa sa Aneli, pa sam se poljubio sa Anitom, a onda sam shvatio da mi mesec dana izmamljuje osmeh. Zbog nje mi je sin rekao da me se stidi, mogu da zamislim šta je moj sin doživljavao dok me je šaketala ovde, dok se smešakala sa Anđelom i ko zna s kim. Bila mi je najveći neprijatelj životni, hvala Bogu da mi je dao svest u tim trenucima, što nisam razgovarao sa njom posle onoga sa Asminom, moj rezultat je ovde. Dači ću objasniti kako stoje stvari - dodao je Luka.