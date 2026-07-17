Luka: "Aneli nije imala dinara kad smo izašli"

Luka šokirao priznanjem o Grofici

- Ja protiv Grofice nemam ništa, protiv Site imam. Sita me je zvala, molila me da pričam sa njom, govorio sam da Aneli nije u sukobu sa Sitom, ona je ušla ovde da me zgazi. Srećan sam što je bio hotel, jer ne bih mogao sa takvom ženom da izađem na kraj, Janjuš mi je rekao da može jednom rečenicom da napravi da je dečko vrati za Sarajevo. Ona se dopisivala sa Milicom Veličković, čula se sa Asminom, sa Erminom, ja sam joj oprostio. Ona je meni tad plakala, govorila da želi decu, porodicu, lagala je, najstrašnije uvrede mi rekla. Grofica je bila na mojoj strani, govorila da je Aneli bolesna, da nije normalna, da ne ulazim zbog nje. Sve je radila fejk. Hteo sam da što pre odem iz odnosa sa Aneli, pa sam se poljubio sa Anitom, a onda sam shvatio da mi mesec dana izmamljuje osmeh. Zbog nje mi je sin rekao da me se stidi, mogu da zamislim šta je moj sin doživljavao dok me je šaketala ovde, dok se smešakala sa Anđelom i ko zna s kim. Bila mi je najveći neprijatelj životni, hvala Bogu da mi je dao svest u tim trenucima, što nisam razgovarao sa njom posle onoga sa Asminom, moj rezultat je ovde. Dači ću objasniti kako stoje stvari - dodao je Luka.