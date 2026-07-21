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Stanija Dobrojević, pobednica "Elite 9", skrenula je pažnju na sebe turbulentnim odnosom sa bivšim dečkom Asminom Durdžićem sa kojim je mesecima ratovala u devetoj sezoni Elite.

Durdžić je ubro nakon raskida sa njom uplovio u vezu sa Majom Marinković, a kada je starleta ušla naknadno u rijaliti i suočila se sa njima, mesecima je trajalo ratovanje, sve do poslednjih dana boravka na imanju.

"Ne trebaju mi snovi, jer te već imam"

Asmin je tokom boravka u devetoj sezoni otkrio da nisu mesecima imali odnose u spoljnjem svetu i da se ohladio od nje pre nego što je ušao u rijaliti, a najverniji fanovi ovog formata pamte koliko je sve pucalo od ljubavi.

Durdžić je svakodnevno javno izjavljivao ljubav Staniji, priznao da je i kuću gradio za njih dvoje, iako je u Eliti tvrdio sve suprotno.

Njihovi zajednički momenti iz Amerike naširoko su se komentarisali, a tada je i fotografisao Dobrojevićevu dok se golišava uvijala pored njega.

Okruživalo ih je zelenilo i đakonije na krevetu, a Asmin je sve podelio na Instagramu.

Foto: Printscreen

- Ne treba mi raj, jer sam te pronašao! Ne trebaju mi snovi, jer te već imam!

"Sve je radio iza leđa"

Stanija Dobrojević tokom boravka u Eliti razgovarala je sa svojim cimerom Dačom Virijevićem o Aneli Ahmić i odnosu sa Asminom Durdćićem.

Starleta se prisetila ljubavne veze sa njim i otkrila da je tek kasnije shvatila da je potpuno izigrana.

- Aneli je mene tešila pre nedelju dana kada me je Asmin vređao, ali je sad krenula da me napada, jer sam rekao ono za hotel. Pada u vodu šta Aneli i Asmin meni govore, to je činjenica - rekao je Dača tada.

1/7 Vidi galeriju Stanija i Lepi Mića Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Ti deluješ kao da si nešto od njih uplašen - dodala je Stanija.

- Zašto je Aneli želela da ide u Linc kod Asmina? - pitao je tada Virijević.

- On mi je sve radio iza leđa. Svašta mu kažem, on nekako nađe način da me odobrovolji. Dačo, ja sam bila jedna slepica, kojoj je bilo potrebno da drmne nekoliko puta glavom o zid, da progleda - govorila je Stanija.

"Razočarala me je"

Mevlida Durdžić, majka aktuelnog učesnika "Elite", Asmina Durdžića jednom prilikom je govorila o Staniji i odnosu sa njenim sinom.

- Što se tiče Stanije, zameram mu što vređa porodicu, to zameram svakome koga vređa. Stanija nije postupila prema njemu kako treba otkako je ušla, još sa vrata "majmune". Čovek koji god je spomenuo ime Stanija, on mu je ili pisao ili napadao zbog Stanije, branio je uvek. Toliko joj je pomagao, davao novca, a ona njemu kaže: "Nemaš ništa, istresla sam te iz gaća, došao si u rijaliti da zaradiš". Ne, njemu nije trebao rijaliti. On ne može nikad da propadne i da nema, mi imamo. To njoj mora biti jasno. Jeste kod mene jednom bila, donela mi ružu, ali ja mislim da je i to Asmin platio. Imamo sve zapisano koliko je para otišlo u Majami, sve će biti objavljeno. Toliko me je razočarala, ona mene pozdravlja sada, a što me nije pozdravljala kad je bila sa njim? Što mi nije čestitala rođendan, praznik, ja njoj jesam. Toliko je bezobrazna, da tako nešto može da kaže. Asmin je promenio 1.000 žena, nijedna se nije žalila, jedino se Stanija žali. Kako je nije sramota tako nešto pričati na televiziji - rekla je ona ističući da je njen sin finansirao Staniju.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Asmin doživeo debakl sa Majom

Nakon što je odmicalo vreme, Maja i Asmin su se gotovo svakodnevno svađali, a mnogi sukobi su bili na ivici incidenta.

Mustafa se nakon nekoliko skandala javno oglasio, te je prokomentarisao haos između Maje i sina.

- Ako postoji karma, onda je Maja upravo ono što je Asminu došlo kao posledica njegovih ranijih izbora. Tu vezu niko ko mu je želio dobro nije podržao, jer se unapred znalo šta će se desiti i šta se već desilo. Sa Majom je prošao kroz poniženja koja prevazilaze sve ljudske granice. Ona je na njega natovarila sve što se može natovariti na jednog čovjeka: uvrede, manipulacije, psihičke lomove, fizičke incidente i medijski pritisak. I paradoksalno, baš kroz tu vezu postao je najposmatraniji lik u Evropi ali to nije slava, to je teret.

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printskrin, BoBa Nikolić

"Važno je da se ta veza završi"

- U Eliti ih čuva obezbeđenje. Zato su još čitavi, zato još stoje. Ali poslije Elite nema zaštite, nema kamera, nema ljudi koji skaču između njih kad krene lom. I tu je najveća klopka za Asmina. Zato je ta veza karma, lekcija koja dođe kad čovek uporno ide protiv sebe. I zato je trebalo da bude sprečena. Posle Elite postoji realna opasnost da njihova dinamika eskalira, jer napolju nema zaštite ni kontrole. Ako dođe do provokacija na javnom mestu, Asmin mora biti svestan da će svaka impulsivna reakcija biti tumačena protiv njega. Zato je važno da se ta veza završi pre nego što postane pravni i životni problem.

Stanija pobednica Elite 9

Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.