Slušaj vest

Javnost ne prestaje da bruji o situaciji sa sahrane Andrije Bajića kada je pevač Hasan Dudić odbio da pruži ruku Atini Ferari. Nakon toga, ona se ogasila za Kurir, a sada nam je i Dudić ispričao svoju stranu priče i kako je došlo do sukoba izemđu njih.

Najpre, Hasan je u razgovoru za Kurir istakao da je njegovo pravo koga će pozdraviti.

Foto: Kurir

- Ljudi, vi dajete na značaju jednoj budali koja manijači i stoji na grobarskoj kapiji gleda ko ide da bi se slikala. Jednostavno nisam hteo da joj pružim ruku zato što nije zaslužila, zato što je bezobrazna. Žalio sam je pre i uvek bio fer prema njoj. Međutim, ona nije moj kolega. To je jedna budala. Moje je pravo koga ću da pozdravim - ispričao nam je pevač.

"Moj šešir košta više nego sve na njoj"

- Ona komentariše kako sam ja obučen. Moj šešir košta više nego sve na njoj. Ona nosi suknje kineske od 3 evra. Ispod mog nivoa je da pričam o njoj - poručio je pevač, te se osvrnuo na njeno ponašanje:

- Ona ogovara sve redom, napada, ujeda. Napadala je i Acu Lukasa. Mene spominje.

O navodnim pretnjama

S obzirom na to da je Atina Ferari ispričala da joj je Hasan pretio, otkrio je da li je to istina.

- Ja nemam vremena da imam posla sa kojekakvima. Ako nađete da sam joj pretio, ja ću staviti glavu, nek me obese - iskren je pevač.

1/5 Vidi galeriju Pevač Hasan Dudić odbio je da pruži ruku koleginici Atini Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona iznela svoje viđenje događaja i uputila mu oštre reči Foto: Kurir

Potom, on se prisetio njihovog susreta na sahrani.

- Ona je pravo krenula ka meni. Moj drug Ljuba Lukić, nekoliko velikih muzičara i ja smo pričali i ona prilazi i stopira razgovor. Gde to ima? Jednostavo neću da te pozdravim, neću sa tobom da razgovaram. Zamislite pričate sa vašim kolegama i neko vam prekida razgovor, i to na groblju. Ne želim da me ljudi povezuju sa kojekakvima. Nije moje društvo - objasnio nam je, pa nastavio:

- Spominje mog mrtvog brata. Udara nisko, nije moj nivo. Piše svašta i koristi moje ime. Ja sam bio prema njoj čovek - kaže pevač

O susretu u Bijeljini

Budući da nam je Atina prokomentarisala njihov susret u Bijeljini, Hasan se sada osvrnuo na to:

- U Bijeljini je prišla za moj sto, nikada ja nisam prišao za njen sto. Ja sam svaki dan u novinama, na televiziji, a ko je ona? Sramota me je njene sramote - kaže on, pa se nadovezuje:

- Bežim od nje kao đavo od krsta. Više ne pričam za novine, to me ne zanima. Imam 56 godina radnog staža, ja, koji sam istaknuti umetnik, komponovao više od 2.000 pesama, da se sad bavim njom? - rekao nam je Dudić.

"Došla je na sahranu da bi se slikala"

Hasan Dudić smatra da starleta koristi njegovo ime u svrhu lične promocije, ali takođe misli da je došla na sahranu kako bi se slikala.

- Ona je vrebala na koga će da se prilepi. Bilo je dosta ljudi. Ja sam umetnik, ja sam Hasan Dudić. Šta je ona po zanimanju? Kakva starleta, takvih nema više ni ispod Plavog mosta. Ide od mesta do mesta ne bi li se slikala. Nažalost, istina je da je došla na sahranu da bi se slikala. Došla je u mini suknji! Ona se hvata za najveće, ne bi li se pisalo o njoj - objašnjava Dudić.

Pogledajte kadrove sa sahrane Andrije Bajića:

1/5 Vidi galeriju Sahrana Andrije Bajića Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Potom, osvrnuo se na svoju garderobu koju je nosio tokom sahrane, za koju smatra da je bila vrlo prikladna.

- Andriju Bajića znam 45-50 godina. Obukao sam se prikladno, nisam se nametao. Stavio sam naočare i šešir. Ja nisam došao na sahranu da bi se slikao, a nemam vremena za takve kao što je ona. Ne želim da joj dajem na značaju - zaključio je Hasan Dudić u razgovoru za Kurir.

OVDE možete pročitati šta je Atina rekla o Hasanu.

BONUS video: