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Stravična vest pogodila je domaću javnost! Devojka A.T. (22), koja je juče rano ujutru izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Borči, ćerka je poznate rijaliti učesnice i glumice filmova za odrasle, Nevene Hot.

Život bivše učesnice "Parova", Nevene Hot, obeležen je usponima, padovima, skandalima i velikim gubicima, ali ovaj udarac sudbine je, po svemu sudeći, najteži koji je mogla da doživi.

Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 1.30 časova iza ponoći. Do tragedije je došlo kada je "fijat", kojim je upravljala nesrećna devojka, izleteo sa puta i svom silinom udario u betonski stub. Od siline udarca, automobil se prevrnuo na krov.

A.T. je, zajedno sa drugaricom D.N., hitno prevezena u Urgentni centar, ali je uprkos naporima lekara, ubrzo podlegla povredama.

Život obeležen skandalima i dramom

Nevena Hot, koja je javnosti postala poznata kao plavuša iz Zemuna koja se nije libila da pokaže intimne delove tela u rijalitiju "Parovi", kao i po svojim eksplicitnim performansima na sajmovima erotike, godinama je bila meta tabloida.

Njen životni put bio je daleko od idiličnog. Nevena je 2019. godine pokušala samoubistvo, kada ju je drugarica pronašla u stanu u lokvi krvi nakon što je prerezala vene.

Tada je spasena u poslednjem trenutku, a u njenom telefonu pronađene su potresne neposlate SMS poruke upućene upravo njenoj tragično nastradaloj ćerki.

1/6 Vidi galeriju Nevena Hot Foto: Printscreen/Instagram, Kurir TV

- Previše loših stvari mi se desilo u zadnje vreme. Dosta "prijatelja" me je izdalo. Dosta ljudi je pokušalo da mi sabotira izlazak pesme, a mnogi su me prevarili za novac. Pritisak sa svih strana oko pornografskih filmova koje ne snimam više od tri godine. Što sam više bila bolja prema drugima - to su mi oni više zabijali nož u leđa. Shvatila sam da imam samo jednog pravog prijatelja. Previše laganja, nameštanja, ogovaranja, pljuvanja... - kazala je tada Nevena.

- Ja se samo, na pošten način, pokušavam izboriti za svoje mesto pod estradnim nebom. Mnogima to smeta. Napravila sam glupost, reagovala u momentu. Ćerka mi je podrška kao i uvek. Uz mene je od prvog dana. Ona je moja najveća ljubav. Da mi nema nje ne znam šta bih činila sa sobom. Žao mi je što u tom momentu nisam pomislila kako će njoj biti. Ona mi je najvažnija. I sada posle svega, sa njom uz sebe, idem namerno, u inat jače i upornije da se pokažem i dokažem u muzičkim vodama. Što se tiče onih koji mi poturaju noge nek nastave svoj posao. Možda, umesto mojih nogu polome svoje. Bog sve vidi. Svakog će nagraditi po njegovim zaslugama - poručuje Nevena Hot.

Nakon godina borbe sa demonima, Nevena se povukla iz žiže javnosti. Prošle godine se udala za "kralja Celja", slovenačkog milionera, a 2025. godine je na Sejšelima ponovo izgovorila sudbonosno "da". Tada je, uz emotivnu poruku o "ljubavi koja ne sumnja" i "miru koji se ne objašnjava", pisala o tome kako su je pogrešni izbori i ljudi ojačali.

1/5 Vidi galeriju Nevena Hot blista u beloj venčanici na venčanju na Sejšelima Foto: printscreen/instagram/nevena_hot

Nažalost, sudbina joj je priredila najteži mogući scenario – gubitak deteta. Fotografije sa jahte na kojoj je slavila udaju, na kojima se vidi i njena ćerka Anastasija, sada su postale bolan podsetnik na srećnije dane, prenosi Informer.